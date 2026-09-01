Messi en la Selección: mérito y resiliencia para un viaje de 20 años que será eterno

Por Hernán Funes

El retiro de Messi de la Selección es el fin de una era. Para los que empezamos a merodear los 40, ésta fue la Selección de nuestras vidas. Lo vimos desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos 2026. Pasaron 20 años. Y fue tan extraordinario que el país está lleno de chicos y grandes con la camiseta número 10, celeste y blanca.

Dicen que tan difícil como llegar es mantenerse. Y Messi se mantuvo durante 20 años en la Selección argentina, incluso cuando nada parecía salirle bien. Atravesó derrotas, finales perdidas y críticas feroces. Hasta que el dolor lo empujó a tomar la decisión más difícil: alejarse. Pero volvió. Y cómo volvió!

Messi es talento, naturalmente. Pero es mucho más esfuerzo, disciplina y resiliencia. Es la capacidad de levantarse, reponerse y volver a intentarlo. Es liderar desde el ejemplo.

Y para aquellos que durante un tiempo quisieron emparejar hacia abajo y arrastrarnos a la mediocridad, Messi es una muestra de que el mérito sí existe.

Hay un tipo que salió de una familia humilde de la zona sur de Rosario e hizo el mérito suficiente para ser seleccionado para representarnos durante más de 20 años con la camiseta argentina.

Pasó de José Pekerman a Lionel Scaloni. Tuvo a Diego Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli. Todos lo eligieron.

Vivió derrotas y subcampeonatos. Y no hay que olvidar Brasil 2014. Después llegó lo mejor, incluso después de su salida del Barcelona: dos Copas América, una Finalíssima y una Copa del Mundo. Antes había ganado también el oro olímpico.

Por eso, el retiro de Messi de la Selección es el final de una era. No se va solamente un futbolista. Se termina un recorrido que atravesó 20 años de nuestras vidas.

De un humilde y desconocido periodista rosarino al rosarino más famoso del mundo y de la historia: GRACIAS, LEO, POR ESTE VIAJE LLENO DE EMOCIONES QUE VA A SER ETERNO.

Gracias por las buenas y especialmente por las malas. Gracias por las enseñanzas.

Porque Messi es mucho más. Son valores. Es una forma de hacer las cosas.

Hablamos de vos y sentimos orgullo como argentinos. Y se nos inflan el pecho y el alma como rosarinos.

Gracias por los campeonatos. Gracias por las lágrimas con nuestros amigos, nuestros hijos y nuestros padres.

Gracias por unirnos alrededor de una mesa, frente a un televisor o durante un viaje.

Gracias por tu entrega en las horas más difíciles para tu familia.

Y gracias por nuestro partido del siglo, por esa batalla descomunal en la que nos llevaste a ganarle a Inglaterra cuando (otra vez) parecía imposible.

A los 39 años, Messi desafió a un tiempo, aunque el tiempo sea implacable.

Vamos a ver calles y monumentos con su nombre. Vendrán homenajes y reconocimientos.

Pero su obra ya está hecha.