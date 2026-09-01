Estados Unidos lanza ataques aéreos contra la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán
Los ataques se llevan a cabo tras intentos de atentado de la Guardia Revolucionaria Islámica contra buques en el estrecho de Ormuz, según el CENTCOM.
FOTO: Estados Unidos ataca objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán.
Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- Las fuerzas de Estados Unidos iniciaron ataques dirigidos a objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán a las 12 del mediodía del martes (14 de Argentina), de acuerdo con un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
Estos ataques se producen en respuesta a los recientes intentos de la Guardia Revolucionaria Islámica de llevar a cabo atentados contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz, así como contra militares estadounidenses que se encuentran desplegados en la región. Esta información fue confirmada por el CENTCOM, que fue citado por la cadena ABC News y también recogida por la Agencia Noticias Argentinas.
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¿Qué ocurrió?
Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán.
¿Quién lo confirmó?
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó sobre los ataques.
¿Cuándo sucedió?
Los ataques comenzaron a las 12 del mediodía del martes, hora local de Irán.
¿Por qué se realizaron?
Se ejecutaron en respuesta a intentos de atentado contra buques y fuerzas estadounidenses.
¿Dónde tuvo lugar?
Los ataques se llevaron a cabo en territorio iraní, específicamente contra la Guardia Revolucionaria Islámica.
[Fuente: Noticias Argentinas]