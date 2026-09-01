Estados Unidos lanza ataques aéreos contra la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán

FOTO: Estados Unidos ataca objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán.

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- Las fuerzas de Estados Unidos iniciaron ataques dirigidos a objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán a las 12 del mediodía del martes (14 de Argentina), de acuerdo con un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Estos ataques se producen en respuesta a los recientes intentos de la Guardia Revolucionaria Islámica de llevar a cabo atentados contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz, así como contra militares estadounidenses que se encuentran desplegados en la región. Esta información fue confirmada por el CENTCOM, que fue citado por la cadena ABC News y también recogida por la Agencia Noticias Argentinas.

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