Diego Torres, íntimo con Cadena 3 antes de volver a Córdoba: "Tengo aún ese espíritu de niño"

Por Geo Monteagudo

Diego Torres se presentará el 11 de septiembre en la Plaza de la Música de Córdoba con un espectáculo que combinará canciones de distintas etapas de su carrera y temas de su disco "Mi Norte y Mi Sur". El cantante anticipó el recital, explicó el sentido del álbum y compartió anécdotas de su vida como padre.

"Va a haber una cantidad de canciones que tienen que ver con mi historia, con diferentes discos", adelantó en diálogo con Cadena 3. A ese recorrido sumará composiciones de su último trabajo y una gran banda de músicos. "Estoy feliz de ir a visitarlos", expresó sobre el encuentro con el público cordobés.

Al describir su presente, Torres aseguró que atraviesa un momento de intensa actividad creativa y que conserva las mismas inquietudes que lo impulsaron durante su trayectoria. "Lo que sigue intacto es el espíritu, libre, inquieto, de buscar ciertos desafíos", afirmó. También destacó la convivencia de distintas generaciones en sus conciertos, desde quienes crecieron con sus canciones hasta los chicos que se acercan a través del material nuevo.

Ese movimiento también atraviesa "Mi Norte y Mi Sur". Según explicó, el título remite a puntos cardinales físicos y emocionales: los cambios que propone la vida entre la fortaleza y la fragilidad, la alegría y la tristeza.

"Momentos de gloria y momentos de tristeza, momentos donde nos sentimos fuertes, momentos donde de repente estamos débiles", describió. En esas oscilaciones, señaló, aparecen situaciones en las que "necesitamos reinventarnos a nosotros mismos".

La portada del disco también refleja ese universo personal. Su cabeza de perfil reúne imágenes vinculadas con sus intereses y experiencias: la bicicleta, el piano, un auto antiguo, la tabla de snowboard, la montaña, la playa y el público.

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El álbum incluye colaboraciones con Miranda!, Manuel Carrasco, Estopa y Edén Muñoz. Torres contó que la elección de cada invitado surgió de las propias composiciones. "Las canciones son las que me llevan a pensar en algún artista", explicó.

Así ocurrió con "Trepando paredes". Cuando terminó de trabajar el estribillo junto a otros compositores, pensó de inmediato en Miranda! y se contactó con Ale Sergi. Durante un viaje a Buenos Aires le mostró la canción en el estudio y recibió una respuesta entusiasta. Luego se sumó Juliana Gattas.

El videoclip también le permitió desplegar su faceta actoral y divertirse con diferentes personajes. Recordó que algunos amigos y familiares que pasaron por la filmación no lo reconocieron cuando apareció caracterizado como cocinero.

Para "Vas a quedarte", en cambio, imaginó la voz de Manuel Carrasco por su color particular y su origen andaluz. A esa búsqueda musical se agregó una relación de muchos años que facilitó la invitación.

Con Estopa, otra amistad de larga data, surgió una nueva versión de "La última noche". Torres sabía que los españoles sentían un cariño especial por esa canción y les propuso reinterpretarla. El resultado, contó con humor, terminó por llevar el tema hacia el universo del dúo: "Es una canción de Estopa y yo de invitado". "Me encantó que la canción viaje a otro lugar", agregó.

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La colaboración con Edén Muñoz comenzó después de que conocidos le hablaran de sus cualidades personales. Torres le envió una canción y el mexicano aportó su voz y el acordeón. Los encuentros posteriores en México y Buenos Aires afianzaron el vínculo. El argentino destacó su simpatía y recordó, entre risas, lo mucho que conversaron durante una presentación compartida.

Fuera de la música, la charla mostró su entusiasmo por el deporte y por compartirlo con su hija Nina. Contó que asistieron juntos a tres partidos de un Mundial y que fue la primera vez que pudo vivir esa experiencia desde la tribuna.

"Ella juega al tenis y después juega al fútbol", relató. Precisó que Nina se desempeña en el mediocampo y en ataque, y que sigue de cerca las novedades de los jugadores y los clubes. "Sabe todo", resumió sobre las conversaciones futboleras que mantienen.

Torres también contó que comparten salidas en bicicleta, tenis, fútbol y esquí. "Yo tengo ese espíritu de niño", dijo, y bromeó sobre las consecuencias físicas de seguir el ritmo de todas esas actividades: "Después veo cómo arreglo este cuerpo con el kinesiólogo".

Los viajes forman parte de su rutina y, según aseguró, ya se convirtió en "un profesional de la maleta". Entre sus imprescindibles mencionó un parlante, ropa para hacer deporte, un libro y una tablet para mirar series. Durante la entrevista con Cadena 3 también mostró un mate que recibió de una fan.

En paralelo con la gira, anticipó que trabaja en nuevas composiciones y que prevé publicar canciones durante el segundo semestre de 2026 y continuar con los lanzamientos en el primero de 2027. Contó que pasa tiempo en el estudio componiendo, trabajando en arreglos y buscando nuevas ideas.

La actuación también permanece entre sus deseos. Aunque reconoció que una serie con muchas escenas le exigiría dedicar varios meses a ese proyecto, aseguró que no descarta volver. "Nací actor y siento que moriré, de alguna manera, con ese oficio", sostuvo.

Esa formación, explicó, sigue presente en sus conciertos: influye en la estructura del espectáculo, en la manera de hablar y en el vínculo que construye con el público. Comparó cada presentación con una función teatral, en la que el texto puede mantenerse pero cambian la interpretación y la respuesta de los espectadores. "Si bien son las mismas canciones, siempre sale diferente", afirmó.

La despedida incluyó fragmentos cantados de "Andando" y "Mejor que ayer", además de una nueva invitación al recital en Córdoba. "Gracias por tantos años, por el cariño, por el amor, por el respeto, por dejarme entrar de alguna manera en sus vidas con mis canciones y acompañar momentos buenos y también momentos malos de la vida", expresó.

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