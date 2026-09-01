Lionel Richie se encuentra internado en terapia intensiva, pero su salud mejora notablemente
El reconocido cantante estadounidense se internó tras una descompensación de salud tras un concierto. Se espera que reciba el alta en breve.
FOTO: Lionel Richie está internado en terapia intensiva: evoluciona favorablemente
Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- El célebre cantante estadounidense Lionel Richie fue internado de forma voluntaria en terapia intensiva debido a una descompensación de salud que ocurrió tras un recital el pasado sábado. El artista, famoso por su emblemática canción Endless Love, se encuentra actualmente en un hospital de St. Louis (Missouri), donde está siendo sometido a diversas pruebas médicas después de haber mostrado dificultades para mantenerse de pie durante su actuación.
Según informan algunos medios de comunicación en Estados Unidos, el artista de 77 años está evolucionando de manera favorable y se prevé que reciba el alta este martes, tal como ha informado la Agencia Noticias Argentinas.
Durante su presentación en la sala The Muny de St. Louis, se observaron imágenes en las que Richie solicita una silla a su equipo, lo que evidencia su compromiso con el público, ya que continuó el show sentado.
A pesar de que no se ha emitido un parte médico oficial, algunos reportes como el de TMZ mencionan que el artista podría estar sufriendo de una "ligera deshidratación", lo que habría contribuido a su malestar.
Este reciente ingreso al hospital se suma a un episodio de salud que vivió a finales de junio, cuando durante un concierto en Minnesota tuvo que interrumpir su actuación por mareos. En esa ocasión, también había solicitado una silla para descansar y decidió posponer sus conciertos programados en Chicago y Columbus, siguiendo las recomendaciones de sus médicos de "descansar y recuperar la salud por completo".
Lectura rápida
¿Qué le sucedió a Lionel Richie?
Se internó en terapia intensiva por una descompensación de salud tras un concierto.
¿Dónde está internado?
En un hospital de St. Louis, Missouri.
¿Cómo evoluciona su salud?
Su estado es favorable y se espera que reciba el alta este martes.
¿Qué síntomas presentó en el concierto?
Tuvo dificultades para mantenerse de pie y pidió una silla para continuar su actuación.
¿Qué había pasado anteriormente?
En junio, interrumpió un concierto por mareos y tuvo que posponer shows por recomendación médica.
[Fuente: Noticias Argentinas]