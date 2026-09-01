Bank of America confirma el fallecimiento de una empleada tras apuñalamiento en Times Square

FOTO: Bank of America confirma la muerte de una de sus empleadas en apuñalamiento al azar en NY

NUEVA YORK — La mujer que perdió la vida tras un apuñalamiento al azar en Times Square trabajaba para Bank of America, según confirmó la entidad bancaria el martes. La policía identificó a la víctima y a la atacante, quien fue abatida en un enfrentamiento con las fuerzas del orden poco después del ataque.

La fallecida, Erin Piacenti, de 32 años, fue una de las dos personas apuñaladas el lunes por la tarde en esta icónica zona turística y teatral de Nueva York, ubicada a pocas cuadras de la sede de Bank of America.

"Estamos profundamente entristecidos y conmocionados por la trágica pérdida de nuestra colega", expresó el banco en un comunicado. La institución no ofreció detalles adicionales sobre el cargo de Piacenti.

Erin Piacenti se graduó en 2021 de la Facultad de Derecho de Fordham junto a su esposo, Frank Piacenti, quien también fue mencionado por la universidad, que se mostró devastada por la noticia de su fallecimiento.

En el incidente, la otra víctima fue un hombre de 68 años, cuya identidad aún no ha sido revelada. Este hombre fue trasladado al hospital, y hasta el momento no hay actualizaciones sobre su estado de salud.

La policía identificó a la atacante como Pamela Cisneros, de 49 años, residente de Queens. Según las autoridades, Cisneros fue disparada por los agentes después de apuñalar a Piacenti y a la otra víctima.

Los hechos ocurrieron en una de las áreas más concurridas y vigiladas de Nueva York, cercana a una comisaría y a la famosa zona donde se celebra la caída de la bola en la víspera de Año Nuevo. En mayo, un hombre también fue apuñalado en esta misma área.

De acuerdo con la comisionada de policía Jessica Tisch, Cisneros había tenido interacciones previas con la policía relacionadas con su salud mental en 2018 y 2019, aunque no contaba con antecedentes penales en Nueva York.

Durante la conferencia de prensa, Tisch detalló que Cisneros sacó dos cuchillos de una bolsa de compras y apuñaló al hombre antes de atacar a Piacenti. Videos grabados por testigos muestran a la policía rodeando a Cisneros mientras ella sostenía los cuchillos, y cuando los agentes intentaron usar una pistola eléctrica, ella se negó a soltarlos y expresó que preferiría matar a los oficiales.

Finalmente, los agentes dispararon contra Cisneros, quien fue abatida en el lugar.