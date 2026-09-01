Identifican a ejecutiva del Bank of America asesinada en Times Square durante ataque violento

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- La policía de Nueva York ha confirmado que una vicepresidenta del Bank of America fue asesinada a puñaladas el lunes en un ataque perpetrado por una mujer con problemas mentales en el concurrido centro de Times Square. El suceso, que se describe como "aleatorio y sin provocación", tuvo lugar en una de las zonas más turísticas de la ciudad, cerca de la calle 41 y la Séptima Avenida.

La agresora fue abatida a tiros por la policía tras el ataque, que también dejó a otra persona herida. Esta segunda víctima, un hombre de 68 años, fue trasladado a un hospital en estado crítico, aunque su condición ha sido reportada como estable.

La víctima fatal, identificada como Erin Piacenti, de 32 años y originaria de Chester, Nueva Jersey, fue apuñalada en el abdomen. Fue declarada muerta poco después en el hospital, según informó el Departamento de Policía de Nueva York. La noticia fue confirmada por varios medios, incluyendo NBC News y la Agencia Noticias Argentinas.

Bank of America ha expresado su profundo pesar por la pérdida de Piacenti, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta en el área de Selección de Negocios y Conflictos en Banca Corporativa y de Inversión Global. En un comunicado, el banco manifestó: "Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una valiosa integrante del equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos".

La atacante ha sido identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, quien fue abatida por la policía tras cometer el crimen. Según la información proporcionada, Cisneros tenía un historial documentado de problemas de salud mental, lo que ha sido corroborado por medios como ABC News.

Testigos del ataque relataron que Cisneros sacó los cuchillos de una bolsa roja antes de acercarse a las víctimas. En un breve lapso de tiempo, aproximadamente 20 segundos, la sospechosa apuñaló primero al hombre de 68 años, que había salido del metro con su esposa, y luego atacó a Piacenti.