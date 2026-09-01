Siria intentó desarrollar un reactor nuclear durante el gobierno de Bashar Assad, revelan inspectores

VIENA — Inspectores internacionales revelaron que Siria intentó desarrollar un reactor nuclear durante la administración del derrocado presidente Bashar Assad. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) llevó a cabo varias inspecciones en el país árabe en agosto y presentó un informe confidencial a los Estados miembros de la agencia.

El OIEA concluyó que las autoridades sirias no informaron sobre material nuclear, instalaciones o actividades, contraviniendo el Acuerdo de Salvaguardias del Tratado de No Proliferación Nuclear. Esta evaluación incluye un reactor en construcción en Deir el-Zour, una planta de fabricación de combustible y un sitio destinado al almacenamiento de combustible durante el régimen de Assad.

Se sospechaba que Siria había operado un extenso programa nuclear, que contaba con un reactor construido por Corea del Norte en la provincia de Deir el-Zour. Este sitio fue expuesto públicamente tras un ataque aéreo de Israel en 2007, que destruyó la instalación. Posteriormente, Siria arrasó el lugar y nunca proporcionó respuestas satisfactorias a las consultas del OIEA.

En 2024, el organismo tomó muestras en el sitio y reportó la presencia de partículas de uranio. En el informe del martes, se confirmó que la infraestructura de enfriamiento que había quedado expuesta es consistente con la de un reactor nuclear. Durante la inspección, el director general del OIEA, Rafael Grossi, y su equipo también visitaron un sitio previamente no declarado.

El OIEA destacó que tres ubicaciones estaban "funcionalmente relacionadas" con el sitio de Deir el-Zour. Una estaba vinculada a actividades de conversión y fabricación de combustible, otra al almacenamiento temporal de material de construcción, y una tercera relacionada con actividades de reprocesamiento planificadas.

Siria notificó al OIEA sobre la existencia de este nuevo sitio en una carta fechada el 17 de julio, invitando a la agencia a colaborar en la inspección y verificación del sitio y del material nuclear que pudiera encontrarse.

El informe del OIEA también indicó que el nuevo sitio contiene uranio natural metálico en forma de barras de combustible con revestimiento, y se verificó la existencia de aproximadamente 73 toneladas de este material. Todo el material nuclear está actualmente bajo medidas de contención y vigilancia por parte del OIEA.