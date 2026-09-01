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Cuatro prefectos declararán en juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña

El fiscal federal Carlos Schaefer convocó a los efectivos José Gerardo Alfonzo, Carlos Javier Cuevas, Matías Emanuel Ramírez y Gonzalo Sebastián Abendaño para declarar en el juicio.

01/09/2026 | 14:05Redacción Cadena 3

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Cuatro prefectos declararán en juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña

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Buenos Aires, 1 septiembre (NA) -- Este miércoles, cuatro prefectos comparecerán ante la justicia en el juicio relacionado con la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, quien permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024, tras ser visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el fiscal federal Carlos Schaefer ha convocado a los efectivos José Gerardo Alfonzo, Carlos Javier Cuevas, Matías Emanuel Ramírez y Gonzalo Sebastián Abendaño.

La audiencia se llevará a cabo a las 8:30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, donde se está llevando a cabo el debate oral y público sobre la desaparición del menor, cuyo Alerta Sofía continúa activo.

El jueves 3 de septiembre, se presentarán Vanina Soledad Escobar y María Isabel González, junto a otros dos prefectos: Matías Agustín Fernández y Belén Nazarena Goya, pertenecientes a la Prefectura de Goya.

Entre los acusados se encuentran la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el ex comisario Walter Maciel, la tía de Loan, Laudelina Peña, su esposo Antonio Bernardino Benítez, y Mónica Del Carmen Millapi junto a su pareja Daniel "Fierrito" Ramírez, todos sindicados por la sustracción de Loan.

Adicionalmente, diez personas están imputadas por supuestos delitos relacionados con el desvío de la investigación, usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad, entre otros. Estos son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Lectura rápida

¿Qué sucede este miércoles?
Cuatro prefectos declararán en un juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña.

¿Quién es Loan Danilo Peña?
Loan es un menor desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes.

¿Quién convoca a los prefectos?
El fiscal federal Carlos Schaefer ha citado a los prefectos para que declaren.

¿Dónde se realizará la audiencia?
La audiencia tendrá lugar en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes.

¿Qué otros imputados están involucrados?
Hay varios acusados, incluidos ex funcionarios y personas cercanas a Loan, por la sustracción y otros delitos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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