Cuatro prefectos declararán en juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña

Buenos Aires, 1 septiembre (NA) -- Este miércoles, cuatro prefectos comparecerán ante la justicia en el juicio relacionado con la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, quien permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024, tras ser visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el fiscal federal Carlos Schaefer ha convocado a los efectivos José Gerardo Alfonzo, Carlos Javier Cuevas, Matías Emanuel Ramírez y Gonzalo Sebastián Abendaño.

La audiencia se llevará a cabo a las 8:30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, donde se está llevando a cabo el debate oral y público sobre la desaparición del menor, cuyo Alerta Sofía continúa activo.

El jueves 3 de septiembre, se presentarán Vanina Soledad Escobar y María Isabel González, junto a otros dos prefectos: Matías Agustín Fernández y Belén Nazarena Goya, pertenecientes a la Prefectura de Goya.

Entre los acusados se encuentran la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el ex comisario Walter Maciel, la tía de Loan, Laudelina Peña, su esposo Antonio Bernardino Benítez, y Mónica Del Carmen Millapi junto a su pareja Daniel "Fierrito" Ramírez, todos sindicados por la sustracción de Loan.

Adicionalmente, diez personas están imputadas por supuestos delitos relacionados con el desvío de la investigación, usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad, entre otros. Estos son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.