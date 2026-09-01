Incendio en Nueva Córdoba: ocho personas fueron asistidas por inhalación de humo

Un incendio se desató este martes en un edificio ubicado en Chacabuco 231, en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba. El fuego se inició en un departamento del tercer piso y obligó a evacuar el inmueble.

Según las primeras informaciones, el foco se habría originado en la cocina, donde se habría quemado cera. Una mujer fue rescatada junto a sus dos gatos, mientras que otra persona que residía en ese mismo piso también logró salir del edificio.

El humo se propagó hacia otros sectores del inmueble y afectó a personas que se encontraban en pisos superiores. En total, ocho personas recibieron asistencia médica por inhalación de humo y monóxido de carbono: cuatro vecinos y cuatro efectivos policiales.

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Dos ambulancias del servicio de emergencias 107 y dos autobombas trabajaron en el lugar. El incendio finalmente fue sofocado y, de acuerdo con la información disponible, no se registraron personas con quemaduras de gravedad.

Evacuación del edificio

Los vecinos se autoevacuaron mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas y retirar a las personas del inmueble.

Un vecino que se encontraba frente al edificio contó que la evacuación se realizó rápidamente luego de que se advirtiera sobre el incendio. También relató que había una importante presencia de humo en las escaleras.

"Mucho humo que subía por las escaleras", describió el hombre, quien señaló que pudieron utilizar el ascensor antes de que se interrumpiera el suministro eléctrico.

El tránsito permaneció totalmente interrumpido sobre Chacabuco al 200 mientras se desarrollaba el operativo de emergencia.

Las personas afectadas fueron asistidas en el lugar y, según las primeras informaciones, ninguna presentaba inconvenientes de gravedad.

Informe de Gonzalo Carrasquera.