La Unión Europea suspende importaciones de carne brasileña por preocupaciones sanitarias

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- La Unión Europea ha decidido suspender, a partir del jueves 3 de septiembre, la importación de carne de vacuno y aves de corral provenientes de Brasil, según lo informado por la Comisión Europea. Esta medida refleja la creciente preocupación del bloque por el cumplimiento de las normas sanitarias, especialmente en lo que respecta al uso de antibióticos en la producción ganadera.

De acuerdo con reportes de France 21 y la Agencia Noticias Argentinas, Bruselas considera que Brasil aún no ha proporcionado las garantías necesarias para demostrar que sus productos cumplen con los requisitos exigidos en Europa. Por lo tanto, la prohibición se mantendrá hasta que el país sudamericano presente pruebas suficientes sobre sus prácticas sanitarias y el control del uso de antimicrobianos.

Desde la Comisión Europea han enfatizado que, a pesar de esta decisión, Brasil continúa siendo un socio comercial importante, y se está trabajando junto a las autoridades brasileñas para resolver las diferencias. Además, han dejado abierta la posibilidad de reanudar las exportaciones una vez que se demuestre el cumplimiento de las normas sanitarias europeas.

Esta medida tiene implicancias tanto comerciales como sanitarias. Por un lado, podría impactar negativamente a los productores y exportadores brasileños que abastecen el mercado europeo; por el otro, busca proteger al consumidor y mantener estándares sobre el uso responsable de antibióticos, un aspecto prioritario para la UE en su lucha contra la resistencia antimicrobiana.

Bruselas ha suspendido temporalmente las importaciones de carne bovina, carne aviar, huevos y miel provenientes de Brasil, aunque en el caso de la carne de aves y la miel, una auditoría de la Unión Europea está en curso. Los resultados de esta auditoría podrían permitir que esas importaciones se reanuden en las próximas semanas. En cambio, para la carne de vacuno, el proceso podría extenderse debido a la duración de los ciclos de producción.

La medida impacta un mercado donde Brasil ha incrementado significativamente su presencia en los últimos años. Según datos de la Comisión Europea, las importaciones de carne bovina brasileña —sin incluir grasas— aumentaron de 87.603 toneladas en 2024 a 119.779 toneladas en 2025.

Este aumento representa un incremento del 36,7% en un solo año, equivalente a aproximadamente 32.176 toneladas adicionales, consolidando a Brasil como uno de los principales proveedores externos de carne de vacuno para el mercado europeo.

La participación brasileña también es significativa en el sector avícola: en 2025, la Unión Europea importó cerca de 265.081 toneladas de carne y productos avícolas desde Brasil, aunque esta cifra refleja una disminución del 7,6% respecto a las 286.936 toneladas de 2024. A pesar de esto, Brasil se mantuvo como el principal proveedor de productos avícolas del bloque fuera de la UE.

La decisión de Bruselas se produce meses después de la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, que comenzó a aplicarse el 1 de mayo. Este pacto busca reducir barreras comerciales entre ambos bloques, pero también ha generado inquietudes entre los productores europeos, especialmente en el sector ganadero, que exigen mayores garantías sobre las condiciones sanitarias y productivas de las importaciones.