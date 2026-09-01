Tini Stoessel se expresa tras la controversia sobre su patrimonio: "Tengo las cosas más claras"

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- En medio del revuelo generado por su patrimonio y el acceso a sus ganancias, la cantante Tini Stoessel compartió sus reflexiones por primera vez sobre su estado emocional, asegurando que ahora "tiene las cosas más claras".

En una entrevista con un medio internacional, la artista abordó su evolución a lo largo de los años, tanto en lo personal como en lo profesional. "Claramente, uno va creciendo, yo me fui encontrando", afirmó a Cosmopolitan, destacando su renovada perspectiva sobre el escenario, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Stoessel también se diferenció de sus inicios en la música, comentando: "Tengo ya casi 30 años, eso de sentirse una más segura arriba del escenario, con sus canciones, también a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras". La cantante atribuyó su creciente seguridad en el escenario al lanzamiento de su último álbum, que considera el más sincero de su carrera: "Me pude abrir desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta con mis canciones".

Este nuevo trabajo la llevó a conectar con su interior de una manera distinta y a enfrentar problemas que había preferido evitar a través de su música. Además, destacó la relevancia que otorga a su salud mental: "Hago mucha terapia hace muchos años ya, y también estoy acompañada de gente que quiero mucho".

A pesar de que eludió hacer comentarios sobre su padre, Alejandro Stoessel, y su madre, Mariana Muzlera, sí valoró el apoyo de su equipo de trabajo, a quienes considera parte de su familia: "Tengo gente que trabaja conmigo desde que yo tengo 14 años, 15 años, que conozco y que siguen estando en el equipo. Ya son como familia".