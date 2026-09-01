Balance del segundo año de Claudia Sheinbaum: tensiones internas y presiones de Trump

FOTO: Qué saber del segundo año de la presidenta mexicana. Entre tensiones internas y presiones de Trump

CIUDAD DE MÉXICO — A casi dos años de haber asumido la presidencia, Claudia Sheinbaum dará a conocer el martes su balance de gestión. Su segundo año de mandato ha estado signado por presiones del expresidente estadounidense Donald Trump en áreas como la seguridad y el comercio, así como por la controversia en torno a acusaciones de narcotráfico que involucran a un gobernador oficialista y otros funcionarios.

Sheinbaum ha mantenido una postura de "cooperación sin subordinación", aunque ha tenido que enfocarse en obtener resultados concretos en materia de seguridad. Uno de los logros destacados fue la captura y posterior abatimiento en febrero del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho".

La presidenta también ha estado en negociaciones con su principal socio comercial para mitigar los aranceles impuestos por Trump y asegurar la continuidad del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Imponiendo su marca personal

A pesar de que Sheinbaum ha negado cualquier distanciamiento de las políticas de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, durante su segundo año ha evidenciado un cambio notable en temas cruciales como la seguridad. La estrategia de no confrontación con los grupos criminales ha dado paso a un enfoque más agresivo, que ha resultado en la detención de más de 63.000 personas desde el inicio de su gobierno en octubre de 2024 hasta julio de este año.

Como resultado de esta nueva política, la tasa de homicidios en 2025 se redujo a 21,4 por cada 100.000 habitantes, en comparación con 25,8 del año anterior, aunque la violencia persiste en algunas regiones, como en Sinaloa.

Sheinbaum ha mantenido una colaboración activa en seguridad, con el envío a Estados Unidos de 92 narcotraficantes mexicanos entre febrero de 2025 y enero de este año. Además, ha tenido una participación internacional más activa que su antecesor, asistiendo a la cumbre del G-7 en junio de 2025 y realizando un encuentro trilateral en Washington con Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney.

Entre los vaivenes con Trump

En el último año, la presidenta ha enfrentado tensiones con Estados Unidos en temas comerciales, de seguridad y migratorios. Sin embargo, estas diferencias no han afectado el intercambio comercial, que superó los 872.000 millones de dólares el año pasado. El gobierno mexicano ha mantenido un diálogo constante con Washington para revertir los aranceles que se aplican a productos no cubiertos por el T-MEC.

En cuanto a la migración, las diferencias han salido a la luz, especialmente tras el fallecimiento de 17 connacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). México ha solicitado investigaciones penales sobre estos casos.

Las presiones internas

Un nuevo frente se abrió para Sheinbaum a fines de abril cuando la Fiscalía de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa. Esta situación llevó a la presidenta a defender inicialmente al gobernador, aunque posteriormente se produjo un distanciamiento tras su decisión de continuar en el cargo, lo que generó polémica dentro de su partido, Morena. La controversia se resolvió en agosto, cuando Rocha Moya se separó indefinidamente de la gobernación.