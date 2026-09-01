Diputados argentinos viajan a Brasil para recomponer el vínculo: "La relación se enfrió"

Una delegación integrada por diputados nacionales de distintos espacios políticos viaja a Brasil con el objetivo de intentar recomponer la relación bilateral entre ambos países, en un contexto de creciente tensión entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. La comitiva, impulsada según se informó por Nicolás Massot, reúne representantes de Unión por la Patria, la UCR, la Coalición Cívica, Provincias Unidas, el MID y el socialismo.

Entre los legisladores que forman parte de la delegación se encuentra el santafesino Esteban Paulón, quien defendió la iniciativa y rechazó que el viaje pueda ser interpretado como una maniobra partidaria. “Lo que no puede es no entender la importancia que tiene la relación para nuestro país, comercialmente, socialmente”, sostuvo. El diputado recordó además que alrededor de 120.000 argentinos viven actualmente en Brasil, además del enorme flujo turístico y deportivo que existe entre ambos países.

Paulón consideró que la diplomacia parlamentaria puede funcionar como una herramienta para recomponer una relación que se deterioró fuertemente durante los últimos años. Las declaraciones de Milei contra Lula, a quien llegó a calificar de “chorro, corrupto y basura”, profundizaron una tensión que también alcanzó otros ámbitos institucionales. “Más allá de que los presidentes y los diputados y los senadores pasamos, el vínculo entre Argentina y Brasil sigue hacia adelante y seguirá firme”, afirmó el legislador.

La delegación tendrá una agenda que incluye reuniones con representantes del Poder Ejecutivo brasileño, la Cancillería y el Senado. Uno de los objetivos centrales es intentar que Brasil revea la decisión de retirar a su embajador de Argentina. “Estamos aspirando a lograr que Brasil revea la decisión de haber retirado el embajador de Argentina”, explicó Paulón, quien aclaró que no está previsto un encuentro con Lula porque no corresponde al carácter institucional de la visita.

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El diputado santafesino advirtió que el enfriamiento diplomático puede tener consecuencias concretas para la economía argentina. “La relación se enfrió”, aseguró, citando incluso la opinión de funcionarios de carrera de la Cancillería. En su análisis, la falta de coordinación con Brasil resulta especialmente preocupante porque ambos países forman parte del Mercosur y están avanzando en acuerdos comerciales con terceros mercados.

Paulón puso como ejemplo el reciente acuerdo Mercosur-Singapur y el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Según explicó, una mayor coordinación con Brasil es fundamental para que Argentina pueda aprovechar los cupos y oportunidades comerciales que surgen de esos tratados. También señaló que el escenario resulta particularmente delicado para la industria automotriz argentina, ante la apertura brasileña a las automotrices chinas. “Tendría que ser el momento donde más espalda con espalda estemos con Brasil y más estemos coordinados”, sostuvo.

El viaje se produce, además, a pocos meses de las elecciones presidenciales brasileñas, por lo que Paulón buscó despejar cualquier interpretación electoral. La comitiva se reunirá con diputados y senadores de diferentes bloques y será recibida por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. “No es una visita de apoyo a Lula”, remarcó, y explicó que se trata de una delegación pluripartidaria que busca fortalecer los canales institucionales entre ambos parlamentos.

El dirigente socialista también se refirió a la situación política de Santa Fe y ratificó su rechazo a una eventual incorporación de La Libertad Avanza a Unidos. “Es una posición del partido”, aseguró, en línea con lo expresado previamente por el secretario general del socialismo santafesino, Joaquín Blanco. Paulón sostuvo que Unidos debe ampliar su base hacia sectores sociales y políticos y recuperar parte de la tradición de diálogo que caracterizó a los gobiernos del Frente Progresista.

A nivel nacional, Paulón planteó la necesidad de construir una alternativa política de centro, aunque aclaró que no entiende el centro como una posición indefinida. “Tiene que tener ideas claras, ideas nítidas”, sostuvo. En su mirada, existe un sector de entre el 45% y el 50% de la sociedad que podría estar dispuesto a respaldar una alternativa que no implique regresar al pasado pero tampoco continuar con el rumbo actual del gobierno de Milei.

Finalmente, el diputado santafesino defendió la continuidad de las PASO como mecanismo para ordenar una eventual construcción opositora y cuestionó la intención del Gobierno de eliminarlas. “Yo espero que se mantengan las PASO, porque es lo que nos permitiría construir ese espacio de centro donde los distintos partidos podamos competir en igualdad de condiciones y definir los liderazgos”, afirmó. Sobre Milei, consideró que el presidente parece apurado por anunciar una eventual reelección y concluyó: “El apuro no es señal de confianza”.

Entrevista de Hernán Funes.