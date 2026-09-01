John Ternus asume como CEO de Apple, marcando el fin de la era Tim Cook

El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, inicia su gestión este martes, marcando el final de 15 años de liderazgo de Tim Cook. Durante este periodo, el valor de la compañía creció significativamente, alcanzando los 4,6 billones de dólares, impulsado en gran medida por el éxito del iPhone.

La llegada de un nuevo CEO se produce en un contexto crítico para Apple. La inteligencia artificial está generando cambios importantes en la industria, recordando el impacto que tuvo el lanzamiento del primer iPhone en 2007. Sin embargo, la empresa ha enfrentado dificultades en su incursión en la IA, fallando en cumplir con las expectativas de nuevas funcionalidades basadas en esta tecnología.

A lo largo de este año, Apple ha presentado algunos avances en inteligencia artificial, incluyendo mejoras en su asistente Siri, con un enfoque que prioriza la privacidad y la experiencia del usuario, mientras busca recuperar terreno frente a sus competidores.

Ternus deberá enfrentar varios desafíos, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial, donde la competencia es feroz. Además, tendrá que lidiar con aspectos de la cadena de suministro y relaciones con figuras influyentes, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien elogió a Cook durante su mandato.

El rol de CEO de Apple también requiere habilidades en la gestión de relaciones interpersonales. Tim Cook cultivó vínculos con Trump mientras guiaba a la compañía a través de retos como la guerra comercial con Asia, donde Apple tiene una fuerte presencia en la manufactura. Aunque Cook cede el control de la dirección ejecutiva, se espera que continúe apoyando a la compañía en sus relaciones con Trump tras asumir el cargo de presidente ejecutivo del consejo.

Ternus ha sido parte fundamental de la creación de productos icónicos de Apple durante el mandato de Cook, como el Apple Watch, los AirPods y el Apple Vision Pro. La próxima semana, Ternus se preparará para presentar el nuevo modelo de iPhone en la sede de la empresa en Cupertino, California.