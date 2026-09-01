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El gato del jardinero: poesía y amistad en la Provenza

Una tormenta arrasa la Provenza, pero un jardinero y una profesora de Literatura encuentran consuelo en la poesía y la amistad.

01/09/2026 | 09:00Redacción Cadena 3

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El gato del jardinero: poesía y amistad en la Provenza

FOTO: El gato del jardinero: poesía y amistad en la Provenza

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En un rincón de la Provenza, una tormenta ha dejado su huella devastadora, pero para Louis, un jardinero solitario y taciturno, el verdadero caos se desata en su hogar. Su pequeño gato, al que ha rescatado y al que se ha encariñado profundamente, se encuentra gravemente enfermo. En medio de su dolor, Louis se sumerge en un mutismo que parece sellar su mundo, como si las palabras hubieran perdido su significado.

Sin embargo, la vida tiene planes inesperados. En la casa de enfrente, se muda Thalie, una profesora de Literatura recién jubilada, llena de alegría y fantasía. Ella también ha sido afectada por la tormenta, pues su jardín ha quedado hecho un desastre. Thalie propone un trato: él cuidará de su jardín y, a cambio, ella lo iniciará en el fascinante mundo de la poesía. Así comienza una amistad que florece entre árboles maltrechos y conversaciones profundas.

A medida que Louis se adentra en el universo poético, descubre que la poesía ha estado nombrando el mundo por nosotros desde tiempos inmemoriales. A través de las palabras de autores como Safo, Pessoa, Lorca, Gaspara Stampa, Pavese, Rimbaud, Neruda y T. S. Eliot, el jardinero empieza a entender y expresar el dolor, la belleza, el miedo y el deseo que lo rodean.

La obra, que se inscribe dentro del género de la narrativa, es un viaje a través de la conexión entre la naturaleza y la literatura, donde el jardín se convierte en un espacio de sanación y redescubrimiento. La relación entre Louis y Thalie es un recordatorio de que la amistad puede surgir en los momentos más oscuros y que la poesía tiene el poder de iluminar incluso las almas más solitarias.

En un contexto donde la literatura y la naturaleza se entrelazan, "El gato del jardinero" se presenta como una obra relevante para quienes buscan consuelo y belleza en las palabras. La historia invita a reflexionar sobre la importancia de la conexión humana y el poder transformador de la poesía.

Ficha del libro:

GéneroNarrativa
EditorialLUMEN
Año de edición2026
ISBN9788426433855
ISBN digital9788426433862
IdiomaEspañol

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