"Cien días sin Agostina": un informe especial sobre el crimen que conmovió al país

Cadena 3 presenta este lunes el informe especial "Cien días sin Agostina", una producción conducida por Agustina Vivanco y Juan Federico que reconstruye el atroz femicidio de Agostina Vega, la niña de 14 años asesinada en Córdoba, y analiza las fallas e interrogantes que rodearon la causa.

El caso ocurrió el sábado 23 de mayo, cuando la adolescente fue engañada por Claudio Barrelier —exnovio de su madre— bajo la promesa de preparar una sorpresa familiar. Agostina viajó en remise desde barrio General Mosconi hacia una vivienda en calle Del Campillo al 800, en barrio Cofico, lugar del que nunca salió con vida. Según la hipótesis del fiscal Raúl Garzón, el móvil del crimen fue un ataque sexual perpetrado por Barrelier, un agresor con antecedentes que había permanecido solo 21 días detenido tras un ataque similar un año antes.

La producción especial pone el foco en la actuación de la Justicia y de las fuerzas de seguridad durante las primeras horas de la desaparición.

Los abuelos de la víctima, Miguel y Elizabeth, cuestionan severamente la demora en el inicio de las búsquedas, atribuyendo distracciones policiales por eventos deportivos registrados esa noche, y pretenden que el caso marque un cambio profundo en los protocolos.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, destacó la movilización de recursos y la resolución del caso en cinco días.

Por su parte, el fiscal Raúl Garzón defendió el accionar judicial argumentando la pluralidad de hipótesis iniciales y cuestionó el abordaje mediático durante el hallazgo de la víctima.

A cien días de la desaparición, la producción expone las fallas del sistema frente a delincuentes reincidentes y el impacto social del crimen, cerrando con el desgarrador testimonio del abuelo de la menor.