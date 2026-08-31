FOTO: Una pareja de jubilados en Córdoba sufre un asalto y descubre que su traidora es una familiar

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) – El calvario de Carlos y Victoria, un matrimonio de jubilados que fue asaltado en la provincia de Córdoba, continúa un mes después, luego de que les hayan comunicado que quien los entregó es una familiar que ya se encuentra detenida.

El 24 de julio pasado, la pareja fue sorprendida por dos ladrones que ingresaron a la vivienda, ubicada sobre la calle Olleros al 2900. Durante los minutos de terror fueron golpeados e incluso los amenazaron con apuñalarlos, hasta que se fueron a la fuga con dólares, euros y pesos.

Las imágenes de Carlos con moretones en su cara y la tristeza del matrimonio por el horror que sufrieron recorrió el país y ahora su nuevo dolor también: la mamá de la novia de uno de sus hijos fue quien los entregó.

La causa quedó a cargo del fiscal Horacio Vázquez, quien logró en las primeras horas del hecho detener a dos sospechosos, tras el análisis de las cámaras de seguridad.

Sin embargo, el dolor de Carlos y Victoria volvió a aparecer cuando se enteraron al tiempo de que quien estaba detrás era Analía Palacios, de 44 años, la madre de la novia de uno de sus tres hijos.

De acuerdo a la causa, según el medio El DoceTv, Palacios supo en una reunión familiar que el matrimonio tenía ahorros en su casa para viajar, por lo que había concretado el plan delictivo.

La causa continúa con el objetivo de dar con un prófugo, así como también para reunir mayores elementos de pruebas que serán fundamentales para la investigación.