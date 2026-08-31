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El emotivo adiós de Messi a la Selección: del llanto a la gloria y el agradecimiento eterno

El astro argentino anunció su retiro de la "Albiceleste" con una conmovedora carta, recordando su trayectoria y momentos de gloria.

31/08/2026 | 13:03Redacción Cadena 3

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Messi se retiró de la Selección argentina.

FOTO: Messi se retiró de la Selección argentina.

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Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- Lionel Messi, considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, comunicó su retiro de la Selección argentina a través de una emotiva carta, lo que invita a reflexionar sobre su trayectoria y el contraste con su primer adiós a la "Albiceleste".

A lo largo de los últimos años, Messi tuvo la oportunidad de celebrar cuatro títulos con la Selección, sin embargo, sus inicios fueron complicados y, de hecho, renunció a la camiseta celeste y blanca hace una década.

Este recordado episodio tuvo lugar en 2016, tras la derrota en penales ante Chile en la final de la Copa América, donde el jugador se mostró visiblemente afectado, llorando tras fallar su penal.

"Se terminó para mí la Selección. Ya hice todo lo que pude. Duele no ser campeón", expresó el astro en zona mixta después de aquella dolorosa experiencia, que marcó su tercera final perdida en dos años, tras caer en el Mundial de Brasil 2014 contra Alemania y en la Copa América 2015, también frente a Chile.

En ese momento, las redes sociales y las calles de Argentina se llenaron de mensajes de apoyo hacia Messi, instándolo a reconsiderar su decisión de alejarse del equipo nacional.

Finalmente, el entonces jugador del Barcelona decidió volver a la Selección unos meses después, anotando el único gol en la victoria 1-0 sobre Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas.

Tras algunos años más con resultados adversos, Messi logró finalmente conquistar un título con la Selección mayor en la Copa América 2021, al vencer a Brasil 1-0 en el emblemático Estadio Maracaná.

A partir de ese triunfo, comenzó el periodo más exitoso de su carrera internacional, incluyendo la consagración en la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

El ciclo de Messi culminó con su destacada actuación en el Mundial 2026, donde lideró a la Selección argentina hacia la final con ocho goles y cuatro asistencias, recibiendo el reconocimiento y apoyo de los aficionados a pesar de la derrota 1-0 ante España en el partido decisivo.

Hoy, 10 años después de aquel primer retiro, donde se reflejaba su frustración, Messi se despide de la Selección argentina con un profundo agradecimiento por parte de los fanáticos, incluso de aquellos que lo criticaron en momentos difíciles.

"Yo quiero ganar algo con la Selección, estuve muy cerquita y lo voy a seguir intentando", afirmó Messi en 2019. Y realmente lo logró.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué anunció Messi?
Anunció su retiro de la Selección argentina con una emotiva carta.

¿Cuándo se retiró por primera vez?
Se retiró por primera vez en 2016, tras una derrota en la Copa América.

¿Qué logros alcanzó Messi?
Conquistó cuatro títulos con la Selección, incluyendo la Copa América 2021.

¿Cómo fue su regreso?
Regresó a la Selección meses después de su primer retiro, anotando un gol ante Uruguay.

¿Qué dijo Messi sobre su retiro?
Se despidió agradecido y reflexionó sobre su trayectoria con la Selección.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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