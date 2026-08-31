El reproductor VLC supera los 7 mil millones de descargas en un mundo de plataformas de streaming

VLC, el reproductor multimedia gratuito y offline, logró superar los 7 mil millones de descargas en todo el mundo, según un anuncio de Jean-Baptiste Kempf, presidente y desarrollador principal de la aplicación. Este notable hito se alcanzó apenas 18 meses después de que la plataforma rompiera la barrera de los 6 mil millones de descargas en enero de 2025.

El reproductor VLC, desarrollado por la organización sin fines de lucro VideoLAN, ha mantenido su popularidad en un mercado saturado de costosas plataformas de streaming. En su último comunicado, Kempf mencionó que la compañía ha portado VLC al nuevo sistema operativo Vega OS de Amazon para televisores, y está trabajando para expandir el soporte a otras plataformas y códecs.

Además, se están preparando para el lanzamiento de VLC 4, aunque el desarrollo está tomando más tiempo de lo esperado. En el pasado, VideoLAN había insinuado la implementación de funciones de traducción y subtítulos potenciados por inteligencia artificial, pero aún no está claro si estas características han sido lanzadas.

La relevancia de VLC en el ecosistema de aplicaciones de medios resalta la creciente necesidad de soluciones accesibles y efectivas en la era digital. Con su enfoque en la funcionalidad y la accesibilidad, VLC continúa siendo una herramienta esencial para millones de usuarios alrededor del mundo.