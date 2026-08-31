Caterpillar aplica su experiencia en minería para implementar inteligencia artificial en la construcción

Caterpillar ha dedicado décadas a la implementación de máquinas autónomas en sitios mineros remotos, y ahora está trasladando esa experiencia al ámbito de la inteligencia artificial (IA) en la construcción. En un contexto donde la integración de la IA se ha vuelto un desafío común para muchas empresas, la firma busca optimizar sus operaciones utilizando tecnologías avanzadas.

La incursión de Caterpillar en el espacio autónomo comenzó en la minería, donde la escasez de mano de obra y las condiciones peligrosas hacen que la automatización sea especialmente valiosa. Actualmente, la empresa comercializa camiones de carga automatizados, perforadoras, cargadores subterráneos, bulldozers y equipos de construcción controlados a distancia, además de ofrecer un centro de comando de software y herramientas de gestión de flotas.

"Estamos en un momento emocionante donde podemos tomar todo ese aprendizaje de la minería y llevarlo a entornos más dinámicos, como obras de construcción, canteras y sitios de trabajo", comentó Jaime Mineart, CTO de Caterpillar, durante una charla en la conferencia Ai4 en Las Vegas.

La compañía está aplicando IA en herramientas utilizadas por técnicos y empleados. Un ejemplo destacado es el Cat AI Assistant, que permite a los técnicos de campo usar comandos de voz para acceder a procedimientos de reparación, solucionar problemas y determinar las piezas necesarias antes de comenzar cualquier reparación. Mineart señaló que esta herramienta ya está en uso por parte de clientes y operadores.

Este asistente se basa en datos propios de Caterpillar, que incluyen información generada por sus máquinas conectadas. La empresa cuenta con aproximadamente 1.6 millones de activos conectados a nivel global y más de 16 petabytes de datos estructurados.

Además, Caterpillar utiliza IA para potenciar software que escanea sitios y genera gemelos digitales en la fabricación para analizar operaciones. Mineart agregó que la empresa emplea agentes de IA para modernizar código heredado, generar y probar nuevo software, e identificar defectos de manera anticipada.

Sin embargo, Mineart advirtió que desarrollar la tecnología es solo una parte del desafío. Implementar una máquina autónoma implica transformar el sitio de trabajo y replantear cómo las personas interactúan con la tecnología, así como los procesos existentes que deben ser adaptados.

"La parte difícil de la autonomía y la IA física es incorporar esa tecnología en el lugar de trabajo del cliente y en los flujos de trabajo", explicó.

Para ello, Caterpillar confía en operadores experimentados que ayudan a entrenar los sistemas de IA, aprovechando el conocimiento institucional acumulado a lo largo de los años. A medida que las máquinas se vuelven más autónomas, algunos operadores pueden pasar de controlar una sola máquina a supervisar múltiples unidades desde un centro de comando remoto.

Este cambio plantea un nuevo reto para Caterpillar: la capacitación de sus 118,000 empleados. La compañía planea invertir $100 millones en los próximos cinco años para formar a su personal en IA, autonomía y robótica.

Esta inversión busca maximizar el aprovechamiento del auge en la infraestructura de IA, que ya está impactando positivamente en sus ingresos. En el segundo trimestre, Caterpillar alcanzó un récord de $20.5 mil millones en ingresos trimestrales, impulsados por una fuerte demanda de equipos de generación de energía utilizados en centros de datos. Su división de generación de energía experimentó un aumento del 72% en ventas, alcanzando los $3.10 mil millones, y el CEO Joe Creed afirmó que "nadie está desacelerando" en cuanto a la demanda de infraestructura para computación en la nube y IA generativa.