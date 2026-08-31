Sobrevivientes relatan momentos de terror tras el naufragio de un ferry en Chipre

ESTAMBUL — Sobrevivientes de un trágico naufragio de ferry frente a las costas del norte de Chipre han compartido sus desgarradoras experiencias tras el incidente que dejó ocho muertos. En un relato conmovedor, los pasajeros describieron el terror y la desesperación que vivieron al intentar escapar de la embarcación que se hundía.

Los testimonios fueron ofrecidos mientras los equipos de rescate trabajaban intensamente en la búsqueda de 18 personas que permanecen desaparecidas desde que el barco, que transportaba a 267 pasajeros y miembros de la tripulación, volcó el domingo por la tarde. El ferry había zarpado de Kyrenia, un puerto del norte chipriota, con destino a Tasucu, en Turquía.

Serkan Kunduraci, uno de los sobrevivientes, logró escapar rompiendo una ventana. En su relato, mencionó que vio a niños y a otras personas ahogándose en el mar, a unos 7,5 kilómetros de la costa. "Vi morir en el mar a algunos que no sabían nadar", expresó a la agencia de noticias DHA. "Había quienes, en pánico, no se pusieron chalecos salvavidas. Algunos saltaron al mar de inmediato por miedo. Intentamos levantar a un anciano, pero no pudimos. Él también se ahogó."

Kunduraci también recordó cómo fue testigo de la tragedia que vivió una familia completa, incluyendo niños muy pequeños, que no lograron escapar. Según los sobrevivientes, el ferry comenzó a inclinarse y a tomar agua tras escuchar varios ruidos fuertes provenientes de la parte inferior de la embarcación.

"La tripulación vino, echó un vistazo y nos dijo que no había un problema grave, solo una junta suelta que estaba causando una filtración", explicó Kunduraci. Sin embargo, cuando llegó la orden de evacuar, el pánico ya se había apoderado de los pasajeros. El barco comenzó a escorarse mientras el capitán aparentemente intentaba regresar a Kyrenia.

"Había tantos gritos y tanta gente quedó atrapada atrás — los habían dejado en la parte trasera", continuó Kunduraci. "No podían salir. Había cuerpos y personas amontonadas encima de ellos. Los que quedaron atrapados debajo fueron los desafortunados; se quedaron ahí abajo".

Deniz Ozpolat, otro sobreviviente, también relató la angustiante situación a bordo del ferry. "Nos dirigimos hacia la salida. Ya se había formado una avalancha de gente. No encontrábamos los chalecos salvavidas. Nos cerraron las puertas y no podíamos salir", dijo a DHA.

La situación se volvió desesperada cuando el ferry empezó a hundirse. "Saltamos al agua. El barco empezó a hundirse después de escorarse hacia un lado. Rompimos las ventanas y rescatamos a personas. Había una familia en mar abierto, había niños", recordó.

Muhammed Ozcelik, un rescatista que dirige una empresa de deportes acuáticos, fue uno de los primeros en llegar al lugar del naufragio. "Intentamos hacer más de lo que podíamos. La gente decía: ‘Llévame a mí también, llévame a mí también’, pero no había capacidad. Incluso llevamos a muchos más de nuestra capacidad. La gente luchaba por su vida".

Imágenes de los medios turcos mostraron a pasajeros con chalecos salvavidas esperando ser rescatados en el ferry volcado. Posteriormente, muchos de ellos fueron vistos desembarcando de pequeñas embarcaciones en un puerto cercano.

Unal Ustel, primer ministro del norte de Chipre, anunció que se abrirá una investigación sobre el incidente y que los ocho miembros de la tripulación del ferry han sido detenidos. "Se investigará cada aspecto de este incidente", declaró. "Se descubrirá hasta la más mínima negligencia. A quien se determine culpable o responsable no se le perdonará".

La guardia costera y el ejército turcos se han unido a los esfuerzos de rescate del norte de Chipre, describiendo el suceso como el peor desastre marítimo en la historia de la isla. Chipre ha estado dividida por líneas étnicas desde 1974, cuando los turcochipriotas declararon la independencia en 1983, una situación que solo es reconocida por Turquía.