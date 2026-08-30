FOTO: Fotografía de Tadeo Bourbon resalta la represión en el Congreso y gana un prestigioso premio internacional

Buenos Aires, 30 de agosto (NA) -- El fotoperiodismo argentino vuelve a destacarse en el escenario internacional: una potente imagen captada en las inmediaciones del Congreso de la Nación fue galardonada en un prestigioso concurso de fotografía, reconociendo la capacidad de documentar la tensión social y política que atraviesa al país.

La obra premiada, del fotógrafo Tadeo Bourbon, capta con crudeza un instante de máxima tensión durante una manifestación en las calles porteñas, logrando transmitir la desproporción y el dramatismo de la escena en un solo encuadre.

La impactante imagen tiene como protagonista a un sacerdote, el padre Jorge "Chueco" Romero de Ciudad Oculta, quien queda atrapado y acorralado en medio de un nutrido cordón de las fuerzas de seguridad.

En el encuadre se observan múltiples detalles que marcan el dramatismo de la secuencia, como el choque de fuerzas: el sacerdote, vistiendo una túnica blanca y un morral artesanal, forcejea cuerpo a cuerpo contra los escudos de acrílico y el equipamiento táctico de los efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

El escenario fue una marcha de jubilados de los miércoles: de fondo se distingue la cúpula y estructura del Congreso de la Nación sobre la plaza, ubicando geográficamente el conflicto en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.