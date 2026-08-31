Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este lunes 31 de agosto

Este lunes 31 de agosto, el clima en Mendoza se presenta favorable, con un cielo completamente despejado y temperaturas que alcanzarán un rango entre 10° y 24°. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que se prevé un día soleado y cálido.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura es de 15° con una sensación térmica de 14°. La humedad se sitúa en un 36%, lo que contribuye a un ambiente seco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla suavemente a 0.51 m/s desde el norte.

Para el día de hoy, se espera una mínima de 10° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, lo que permitirá disfrutar de un clima propicio para diversas actividades. La presión atmosférica es de 1011 hPa, lo que indica un día sin perturbaciones significativas.

En el pronóstico extendido, los próximos días también se presentan favorables. Para el martes 1 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 21°, con cielo despejado. El miércoles 2 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 13° y 26°, manteniendo el cielo claro. Sin embargo, a partir del jueves 3 de septiembre, se prevén cambios, con una mínima de 10° y una máxima de 19°, y la posibilidad de nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 17°, con cielo despejado nuevamente.