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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 31 de agosto

Este lunes 31 de agosto, Córdoba presenta un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 23°. La humedad se mantiene alta y el viento sopla desde el norte a 3 m/s.

31/08/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 31 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra con un clear sky, la temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°. La humedad es del 83%, lo que indica un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1013 hPa.

El clima hoy lunes 31 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 23°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielo despejado durante todo el día. La humedad alta podría generar una sensación de calor, a pesar de las temperaturas moderadas. El viento será leve, lo que contribuirá a un día agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el martes 1 de septiembre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 24°, manteniendo el cielo despejado. El miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 29°, también con cielo despejado. El jueves 3 de septiembre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 20°, con algunas nubes. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado.

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