Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 31 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo despejado con una temperatura de 15°. La sensación térmica es de 15°. La humedad se encuentra en un 88%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1,5 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1011 hPa.

El clima hoy lunes 31 de agosto

Para este lunes 31 de agosto, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 1,5 m/s. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. No se prevén lluvias, por lo que se recomienda disfrutar del día al aire libre.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Tucumán es el siguiente: el martes 1 de septiembre se espera una mínima de 12° y una máxima de 27°, con cielo despejado. Para el miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 32°, también con cielo despejado. El jueves 3 de septiembre, la mínima será de 17° y la máxima de 34°, manteniendo el cielo despejado. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 22°, con algunas nubes dispersas.