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Juegos Suramericanos Notas

Rosario estrenó la Villa Suramericana que alojará a más de 1.400 atletas

El complejo del ex Batallón 121 cuenta con 245 departamentos y capacidad para 1.485 camas. Más de 30.000 personas participaron de una jornada que incluyó la habilitación de avenida Ayacucho y la nueva CapiPlaza.

30/08/2026 | 19:53Redacción Cadena 3 Rosario

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El complejo del ex Batallón 121 cuenta con 245 departamentos y capacidad para 1.485 camas.

FOTO: El complejo del ex Batallón 121 cuenta con 245 departamentos y capacidad para 1.485 camas.

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Rosario dejó formalmente lista este domingo la Villa Suramericana que recibirá a los atletas durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, a menos de dos semanas del inicio de la competencia.

El complejo fue construido en el predio del ex Batallón 121, en la zona sur de la ciudad, y dispone de 245 departamentos con capacidad para 1.485 camas, donde se alojarán deportistas y delegaciones durante septiembre.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó una recorrida por las instalaciones en una jornada de la que participaron más de 30.000 personas y en la que también quedaron habilitadas las obras de avenida Ayacucho y la nueva CapiPlaza.

“Estamos muy contentos de ver cómo está cambiando toda esta zona, cómo está cambiando la ciudad y las obras que están llegando, que habíamos prometido”, destacó Pullaro.

El mandatario provincial valoró además la recuperación del espacio público y sostuvo que el objetivo es que los rosarinos vuelvan a apropiarse de sectores que durante años permanecieron postergados.

El intendente Pablo Javkin, en tanto, afirmó que Rosario “salió de un lugar muy difícil” y vinculó la transformación de la ciudad con los Juegos Suramericanos, las obras en los barrios y la organización de los Juegos Panamericanos de 2029.

Cómo es la Villa Suramericana

El complejo ocupa un terreno de 34.500 metros cuadrados, con 21.342 metros cuadrados de superficie construida.

Los 245 departamentos están distribuidos en cinco torres: 35 unidades tienen un dormitorio, 140 cuentan con dos y otras 60 poseen tres dormitorios.

Durante los Juegos serán utilizados por las distintas delegaciones y, una vez finalizada la competencia, tendrán continuidad como viviendas.

El vocero de Santa Fe 2026, Federico Angelini, señaló que la habilitación representa uno de los últimos pasos antes del comienzo de la competencia y recordó que el proyecto comenzó a desarrollarse en 2024.

La Villa se integra además a un sector que en los últimos años sumó el Museo del Deporte Santafesino, el Parque Héroes de Malvinas y el nuevo Centro Acuático Provincial, que será uno de los escenarios de los Juegos y se encuentra próximo a ser inaugurado.

Nuevas obras en la zona sur

Durante la jornada también quedó habilitada la renovación de avenida Ayacucho entre bulevar Seguí y Lamadrid, sobre una extensión aproximada de 1.750 metros.

Los trabajos incluyeron la reconstrucción de la calzada, nuevas veredas y rampas, alumbrado, semáforos, señalización, ciclovía y mejoras en los sistemas pluviales y cloacales.

Además, se inauguró la CapiPlaza, un nuevo espacio público con juegos y propuestas inspiradas en Capi, la mascota oficial de los Juegos.

Las actividades estuvieron acompañadas por espectáculos de Circo Lumiere y Cumbión del Río y convocaron a miles de familias durante la tarde.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Participarán más de 4.000 atletas de 15 países, distribuidos en 43 deportes y 60 disciplinas.

La ceremonia inaugural será el sábado 12 de septiembre, desde las 18, en el Parque Nacional a la Bandera.

Lectura rápida

¿Qué se inauguró en Rosario? Se inauguró la Villa Suramericana que alojará a los atletas durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Quién encabezó la inauguración? El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la recorrida por las instalaciones.

¿Cuándo se llevarán a cabo los Juegos? Los Juegos se disputarán del 12 al 26 de septiembre de 2026.

¿Dónde se ubica la Villa Suramericana? La Villa está ubicada en el predio del ex Batallón 121, en la zona sur de Rosario.

¿Por qué es importante la Villa Suramericana? La Villa es importante porque será el alojamiento para los atletas y se convertirá en viviendas tras los Juegos.

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