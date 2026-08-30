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Scottie Scheffler se consagra en el PGA y supera a Tiger Woods en ganancias acumuladas

Scottie Scheffler logró una notable remontada en el Campeonato de la PGA y se llevó la Copa FedEx, superando a Tiger Woods en ganancias acumuladas en la Gira de la PGA con más de 130 millones de dólares.

30/08/2026 | 19:20Redacción Cadena 3

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Scheffler gana el Campeonato de la PGA, la Copa FedEx y supera a Woods en ganancias de la Gira

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ATLANTA — La temporada de golf de este año llegó a su fin con una destacada actuación de Scottie Scheffler, quien, tras superar una desventaja de tres golpes, logró un score de 66, cuatro bajo par, y se coronó campeón del Campeonato de la PGA. Esta victoria no solo le valió su segundo título de la Copa FedEx, sino que también le permitió superar a Tiger Woods en el ranking de ganancias acumuladas en la Gira de la PGA.

La jornada final en East Lake fue un espectáculo, donde Scheffler mostró su determinación desde el inicio, acercando su tiro con un hierro 5 a solo 2 pulgadas del hoyo en el segundo par 3 de 211 yardas. A lo largo de la ronda, alcanzó a Viktor Hovland con un birdie de 25 pies en el cuarto hoyo y tomó la delantera en el 13, manteniendo su ventaja hasta el final.

Con esta victoria, Scheffler logró su tercer título en el año, igualando a Chris Gotterup, Matt Fitzpatrick y al campeón del Abierto de Estados Unidos, Wyndham Clark, como los jugadores con más títulos en 2026. Cabe recordar que hace dos años, Scheffler ya había ganado la Copa FedEx por primera vez.

Aún tiene la oportunidad de llevarse el Premio Jack Nicklaus, que se otorga a los mejores jugadores del PGA Tour, un galardón que ha conquistado durante los últimos cuatro años. Si logra un quinto premio, empataría con Tiger Woods como el máximo ganador de este reconocimiento.

Era un hecho que Scheffler alcanzaría el primer puesto en ganancias de por vida. La bolsa de 40 millones de dólares del Campeonato de la PGA se considera ahora dinero oficial, y con su victoria, Scheffler se llevó 10 millones de dólares, elevando su total de carrera a 130.390.661 dólares.

Por su parte, Tiger Woods, quien dominó la lista de ganancias durante casi 26 años, nunca tuvo la oportunidad de jugar por una bolsa superior a 10 millones de dólares durante su época dorada entre 1997 y 2008.

Esta victoria representa una importante redención para Scheffler, quien había sufrido una amarga derrota en un desempate ante Hovland en el Travelers Championship, siendo uno de los cinco segundos puestos que acumuló este año.

Lectura rápida

¿Quién ganó el Campeonato de la PGA?
Scottie Scheffler fue el ganador del Campeonato de la PGA, logrando una remontada impresionante.

¿Cuándo se llevó a cabo el campeonato?
El Campeonato de la PGA se realizó el 30 de agosto de 2026.

¿Dónde se realizó el evento?
El evento tuvo lugar en East Lake, Atlanta.

¿Qué premio recibió Scheffler?
Scheffler recibió 10 millones de dólares por su victoria, aumentando sus ganancias a 130.390.661 dólares.

¿Qué récord logró Scheffler con esta victoria?
Scheffler superó a Tiger Woods en ganancias acumuladas en la Gira de la PGA.

[Fuente: AP]

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