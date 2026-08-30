Nepal y Tíbet enfrentan crisis por inundaciones: 804 muertos y más de 3.000 desaparecidos

FOTO: Una mujer con algunas pertenencias escapa de la zona arrasada por el agua

Buenos Aires, 30 agosto (NA) — La situación en Nepal y el Tíbet es alarmante tras las recientes inundaciones, con un balance de al menos 804 víctimas fatales y más de 3.000 desaparecidos, según el último informe de las autoridades. Este desastre, que incluye riadas y deslizamientos de tierra, ha dejado una huella devastadora en ambas regiones.

Las cifras oficiales indican que 788 personas han muerto en Nepal y 16 en el Tíbet. En Nepal, se reportan 2.502 personas desaparecidas, de las cuales 589 son turistas extranjeros. Por su parte, China ha informado sobre 564 desaparecidos en el Tíbet. Las autoridades locales siguen trabajando en las labores de rescate y búsqueda, que se ven complicadas por las condiciones climáticas adversas.

Las labores de rescate se desarrollan en medio de condiciones extremadamente difíciles, con lluvias continuas y el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra. Recientemente, un nuevo desprendimiento de tierra en una represa natural obligó a evacuar a los equipos de rescate que operaban en el paso fronterizo de Gyirong.

En respuesta a la emergencia, 19.800 efectivos del Ejército y la Policía han sido desplegados en Nepal, logrando rescatar a más de 8.000 personas. Las autoridades están concentrando sus esfuerzos en localizar a los trabajadores que podrían haber quedado atrapados en las centrales hidroeléctricas afectadas por el desastre.

Se estima que más de 900 trabajadores podrían estar atrapados en instalaciones hidroeléctricas sepultadas o aisladas por los deslizamientos. La situación meteorológica actual amenaza con complicar aún más las operaciones de rescate, con un aumento del caudal del río Bhote Koshi y la previsión de que las lluvias continúen en las próximas horas.

El desastre se desató el miércoles pasado en la cuenca del Bhote Koshi, en la frontera entre Nepal y China, arrasando viviendas, caminos, puentes e infraestructura hidroeléctrica en una región montañosa de difícil acceso.

Las autoridades de ambos países continúan coordinando las tareas de rescate, preocupados por el riesgo de nuevos deslizamientos y crecidas repentinas. La tragedia también afecta a numerosos ciudadanos extranjeros, ya que entre los desaparecidos hay personas de distintas nacionalidades que se encontraban en la zona durante la catástrofe.

Agencia NA