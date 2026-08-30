La Feria del Libro de Rosario confirmó sus primeros invitados para octubre
La edición 2026 se realizará del 8 al 18 de octubre en el Cultural Fontanarrosa, con entrada libre y gratuita. Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O'Donnell, Narda Lepes, Luis Novaresio y Reynaldo Sietecase están entre los primeros nombres anunciados.
30/08/2026 | 19:13Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La edición 2026 se realizará del 8 al 18 de octubre en el Cultural Fontanarrosa.
La Feria Internacional del Libro de Rosario ya tiene sus primeros invitados confirmados para la edición 2026, que se desarrollará entre el jueves 8 y el domingo 18 de octubre en el Cultural Fontanarrosa.
Entre los nombres anunciados aparecen figuras de la literatura, el periodismo, la cultura y otras disciplinas, como Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O'Donnell, Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio y Selva Almada.
También formarán parte de la programación Charlie López, Guillermo Martínez, Rep y Saborido, Martín Kohan, María Teresa Andruetto, Santiago Siri, Carlos Rottemberg, Marcela Ternavasio y Juan José Becerra, entre otros.
La Feria volverá a realizarse en el Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080, y tendrá acceso libre y gratuito durante todas sus jornadas.
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El evento se llevará a cabo desde el 8 al 18 de octubre el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa.
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Homenajes, charlas y presentaciones
La programación incluirá presentaciones de libros, charlas, encuentros con autores y distintas actividades especiales.
Uno de los ejes estará puesto en Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su fallecimiento. La organización anticipó que habrá diferentes propuestas destinadas a homenajear al escritor y recuperar distintos aspectos de su obra.
La Feria es organizada por el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación El Libro.
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Es en Galpón 11 (Parque España) y en total participan doce stands: once corresponden a librerías rosarinas y uno a la Editorial Municipal. Desde la organización brindaron detalles a Cadena 3 Rosario.
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Los horarios de la Feria
El espacio estará abierto de lunes a miércoles, de 13 a 21, y los jueves y viernes, de 13 a 22.
Los sábados podrá visitarse de 10 a 0, mientras que el domingo 11 abrirá de 13 a 22 y el domingo 18, jornada de cierre, funcionará de 13 a 21.
La grilla completa de actividades, presentaciones y horarios de cada invitado se irá conociendo a medida que se acerque la fecha de apertura.
Lectura rápida
¿Qué evento se confirma para 2026? La Feria Internacional del Libro de Rosario tendrá su edición en octubre de 2026.
¿Quiénes son algunos de los invitados? Entre los invitados se encuentran Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri y María O'Donnell.
¿Cuándo se llevará a cabo la feria? La feria se desarrollará del jueves 8 al domingo 18 de octubre de 2026.
¿Dónde se realizará la feria? La Feria se llevará a cabo en el Cultural Fontanarrosa, en San Martín 1080.
¿Qué actividades se realizarán? Habrá presentaciones de libros, charlas y homenajes, incluyendo uno a Jorge Luis Borges.