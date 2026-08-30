La Feria del Libro de Rosario confirmó sus primeros invitados para octubre

FOTO: La edición 2026 se realizará del 8 al 18 de octubre en el Cultural Fontanarrosa.

La Feria Internacional del Libro de Rosario ya tiene sus primeros invitados confirmados para la edición 2026, que se desarrollará entre el jueves 8 y el domingo 18 de octubre en el Cultural Fontanarrosa.

Entre los nombres anunciados aparecen figuras de la literatura, el periodismo, la cultura y otras disciplinas, como Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O'Donnell, Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio y Selva Almada.

También formarán parte de la programación Charlie López, Guillermo Martínez, Rep y Saborido, Martín Kohan, María Teresa Andruetto, Santiago Siri, Carlos Rottemberg, Marcela Ternavasio y Juan José Becerra, entre otros.

La Feria volverá a realizarse en el Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080, y tendrá acceso libre y gratuito durante todas sus jornadas.

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Homenajes, charlas y presentaciones

La programación incluirá presentaciones de libros, charlas, encuentros con autores y distintas actividades especiales.

Uno de los ejes estará puesto en Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su fallecimiento. La organización anticipó que habrá diferentes propuestas destinadas a homenajear al escritor y recuperar distintos aspectos de su obra.

La Feria es organizada por el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación El Libro.

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Los horarios de la Feria

El espacio estará abierto de lunes a miércoles, de 13 a 21, y los jueves y viernes, de 13 a 22.

Los sábados podrá visitarse de 10 a 0, mientras que el domingo 11 abrirá de 13 a 22 y el domingo 18, jornada de cierre, funcionará de 13 a 21.

La grilla completa de actividades, presentaciones y horarios de cada invitado se irá conociendo a medida que se acerque la fecha de apertura.