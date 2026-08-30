Alimentar, educar y contener: la tarea de Corazón Contento en los barrios de Córdoba

Un comedor comunitario puede empezar por una necesidad tan concreta como garantizar un plato de comida. Pero alrededor de esa mesa aparecen muchas otras: chicos que necesitan aprender, jugar y sentirse acompañados; familias que atraviesan situaciones difíciles y referentes barriales que todos los días abren las puertas para recibirlos.

En Córdoba, Fundación Corazón Contento trabaja precisamente sobre esa realidad. Nacida en 2024, su misión es mejorar la calidad de vida de personas de barrios vulnerables mediante el fortalecimiento de comedores comunitarios de la ciudad.

Su tarea parte de la alimentación, pero se extiende hacia la educación, la recreación y la contención.

Mucho más que un plato de comida

Durante 2025, Corazón Contento sostuvo la alimentación de más de 150 personas por semana en dos comedores: Cosechando Sonrisas, en Argüello, y Los Esforzados, en Los Filtros.

A lo largo del año entregó 3.000 kilos de alimentos, un promedio de 250 kilos mensuales, procurando además una alimentación variada con carne, verduras, frutas, legumbres, pan, leche y productos no perecederos.

Pero garantizar una merienda o una cena es solo una parte del trabajo.

La fundación también genera espacios de juego, encuentro y contención emocional para las infancias. Durante 2025 realizó 24 actividades recreativas en los comedores y festejos especiales por el Día de las Infancias. En 2026 profundizó ese acompañamiento con actividades recreativas y artísticas organizadas en torno a diferentes temáticas.

Educar también es acompañar

Otra de las necesidades que la organización encontró en los barrios fue la educativa. Desde mediados de 2025, Corazón Contento brinda apoyo escolar sostenido a chicos y chicas del comedor Cosechando Sonrisas, con el objetivo de fortalecer sus aprendizajes y acompañar su vínculo con la escuela.

Esa realidad aparece con fuerza en el testimonio de Nadia Gigena, referente del comedor Los Esforzados.

“Hay niños que con la edad que tienen, de 8 a 12 años, no saben leer”, cuenta. Pero su testimonio también pone el foco sobre quienes están todos los días al frente de estos espacios: “También necesitamos contención. Yo también me siento contenida por ellos, y así yo también puedo contener a los pequeños”.

Así, el acompañamiento se vuelve una cadena: fortalecer a quienes sostienen los comedores también permite acompañar mejor a los chicos y las familias que encuentran allí un lugar de referencia.

Una red que crece con cada persona que se suma

Las acciones de Corazón Contento también buscan responder a otras necesidades concretas que aparecen a lo largo del año.

En 2025 entregaron 200 mochilas con kits escolares completos, 150 frazadas nuevas, 90 cuentos y 150 pares de zapatillas. Para Navidad, además, distribuyeron 250 cenas que llegaron a tres comedores y a más de 1.000 personas. En 2026 continuaron con la entrega de 200 mochilas y 150 kits de invierno.

Detrás de esas cifras hay una comunidad que hace posible cada acción. Entre 2025 y 2026, más de 70 personas se sumaron como voluntarias, más de 300 realizaron aportes económicos y más de 20 empresas e instituciones colaboraron mediante donaciones, colectas, aportes o voluntariado.

La fundación define parte de su tarea como “ser puente” entre diferentes realidades: conectar a quienes quieren colaborar con los espacios y las familias que necesitan acompañamiento.

Hoy, el desafío es seguir ampliando esa red. La organización necesita personas que participen de las entregas mensuales de alimentos, colaboren con el trabajo cotidiano de los comedores, cocinen viandas o formen parte de las actividades recreativas. También busca sumar aportes económicos sostenidos que permitan planificar las entregas y campañas con mayor previsibilidad.

Porque detrás de cada plato hay mucho más que alimento: hay educación, contención y, sobre todo, personas que eligen estar presentes.

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