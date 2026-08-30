A un año del Mundial de Básquet, Argentina busca asegurar su lugar en Qatar

Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- A menos de un año para el inicio de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, que se llevará a cabo en Doha, Qatar, entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre del próximo año, Argentina se encuentra en la fase decisiva de su camino hacia el torneo.

Actualmente, la Selección ocupa el segundo lugar en el Grupo F de los Clasificatorios de las Américas, con un total de seis triunfos y una sola derrota, acumulando 13 puntos en la tabla.

El equipo, bajo la dirección de Pablo Prigioni, alcanzó esta fase tras finalizar segundo en el Grupo D de la ronda inicial, detrás de Uruguay y por delante de Panamá y Cuba. En esa etapa, logró cinco victorias y una derrota, resultados que se trasladaron a la Segunda Ronda. En esta nueva fase, se suman a los rivales de la primera ronda los equipos de Canadá, Bahamas y Puerto Rico.

El comienzo de esta etapa fue alentador, con Argentina logrando una victoria de 89-75 ante Puerto Rico en Mar del Plata, posicionándose como escolta de Canadá. Este último lidera la tabla con 14 puntos y un récord perfecto de 7-0, mientras que Uruguay se sitúa en tercer lugar con 12 unidades. Bahamas, Puerto Rico y Panamá siguen en la clasificación con 10, 9 y 9 puntos, respectivamente.

¿Cómo se clasifica al Mundial?

El sistema de clasificación es claro: los tres primeros de cada grupo obtienen un lugar directo en la Copa del Mundo, mientras que el último boleto será para el mejor cuarto entre los Grupos E y F. En total, siete selecciones de América tendrán la oportunidad de viajar a Qatar.

Argentina, en este momento, está en una situación favorable. Con sus 13 puntos, se encuentra en la zona de clasificación directa, con una ventaja de tres puntos sobre Bahamas, que ocupa el cuarto lugar. Aún le restan cinco partidos para mantener esa posición.

El principal objetivo no es solo alcanzar a Canadá, sino terminar entre los tres primeros. La diferencia de puntos con Uruguay es mínima, apenas una unidad, mientras que Bahamas está a tres y Puerto Rico y Panamá a cuatro.

Canadá, el próximo desafío

El próximo compromiso de Argentina será el lunes 31 de agosto contra Canadá, en el Videotron Centre de Quebec, a las 20:10 hora argentina. Este partido será crucial, ya que Canadá llega como líder invicto y podría convertirse en el primer clasificado de las Américas si logra vencer a Argentina y Panamá derrota a Bahamas.

Para Argentina, aunque una victoria no garantizaría la clasificación matemática, sería un avance significativo, permitiéndole alcanzar los 14 puntos y mantener una ventaja sobre los rivales que luchan por el tercer puesto.

Los cinco partidos que le quedan a Argentina

Después del enfrentamiento con Canadá, la Selección enfrentará a otros cuatro equipos en las últimas ventanas: 26 de noviembre de 2026: Argentina vs. Bahamas, 29 de noviembre de 2026: Argentina vs. Canadá, 26 de febrero de 2027: Puerto Rico vs. Argentina y 1 de marzo de 2027: Bahamas vs. Argentina.

¿Cuáles son las posibilidades de Argentina?

La situación es positiva. Argentina ha conseguido seis victorias en siete partidos y se encuentra en uno de los tres puestos que aseguran clasificación directa. Además, sus próximos rivales son equipos que actualmente están por debajo en la tabla.

Los encuentros contra Canadá serán los más desafiantes, especialmente el primero como visitante. Sin embargo, tendrá dos partidos contra Bahamas y uno contra Puerto Rico, equipos que se encuentran en posiciones inferiores y que pueden ser clave para asegurar la clasificación.

El escenario ideal para Argentina sería ganar contra Bahamas y Puerto Rico, y obtener al menos una victoria en los dos partidos contra Canadá. Con un buen rendimiento en estos encuentros, la Selección podría llegar a las últimas fechas con una ventaja considerable sobre los que compiten por el cuarto puesto.

A pesar de que una derrota no significaría quedar fuera de la pelea, Argentina deberá estar atenta a la actuación de Uruguay y Bahamas, que están cerca en la clasificación. Por ahora, el panorama es alentador: Argentina está en segundo lugar, tiene un récord de 6-1 y depende de sí misma para lograr uno de los siete boletos al Mundial de Qatar. El objetivo será mantenerse en el podio del Grupo F durante los próximos seis meses y llegar a marzo de 2027 con la clasificación asegurada.