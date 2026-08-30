Marc Márquez se impone en Aragón y acorta distancia con Jorge Martín en el campeonato de MotoGP

Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- El piloto español Marc Márquez (Ducati) se llevó el triunfo en el Gran Premio de Aragón de MotoGP, aumentando la presión sobre su compatriota Jorge Martín (Aprilia) en la lucha por el campeonato.

El podio lo completaron el español Pedro Acosta (KTM) y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), quienes también están en la contienda por el título. La carrera comenzó con Bezzecchi liderando, pero rápidamente Márquez logró superarlo para tomar el control y alcanzar una nueva victoria en la categoría. Además, culminó un fin de semana perfecto, ya que había ganado la carrera sprint del sábado.

Con esta victoria, Márquez aprovechó el desempeño por debajo de lo esperado de Martín, quien finalizó en la quinta posición, y redujo la diferencia en el campeonato de 52 a solo 19 puntos.

El español, en busca de su octavo título en MotoGP, había tenido un desempeño flojo en la fecha anterior en Gran Bretaña, donde terminó en séptima posición. Esta victoria refuerza su intención de volver a la cima.

Por su parte, Bezzecchi, que alcanzó los 232 puntos, se encuentra a solo 24 del líder Martín, y también se perfila como un fuerte competidor en la lucha por el campeonato. Otro piloto a tener en cuenta es el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), que con 208 puntos ya no puede permitirse errores si desea mantenerse en la pelea.

La próxima fecha del campeonato de MotoGP se llevará a cabo dentro de dos semanas, cuando los pilotos compitan en el GP de San Marino en el circuito Misano Marco Simoncelli.