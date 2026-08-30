Dos detenidos tras cuatro allanamientos por microtráfico en el Cordón Industrial

Dos personas quedaron detenidas tras cuatro allanamientos realizados este viernes en Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo y posibles vinculaciones con la provisión ilegal de armas de fuego a bandas delictivas.

Los procedimientos fueron llevados adelante por la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, a través de la Brigada de Microtráfico de la Región 2. También participaron grupos de irrupción y la División Canes Detectores.

La investigación comenzó en abril de este año a partir de una denuncia anónima que advertía sobre posibles maniobras de venta de drogas por parte de personas con residencia en Granadero Baigorria y vinculaciones en Capitán Bermúdez. La información también señalaba una posible provisión ilegal de armas de fuego.

A partir de la denuncia, los investigadores realizaron tareas de campo, identificación y seguimiento de vehículos, relevamiento de redes sociales y análisis de los movimientos y vínculos de las personas investigadas. Con esos elementos, avanzaron en la identificación del círculo cercano de los sospechosos y solicitaron las medidas judiciales.

Los allanamientos se concretaron en tres domicilios de calle Lugones, en Capitán Bermúdez, y en una vivienda ubicada en 21 de Septiembre al 400, en Granadero Baigorria.

Durante los procedimientos se secuestraron 2.300.000 pesos en efectivo, nueve teléfonos celulares y dos balanzas de precisión. También fueron incautados 18 gramos de marihuana, 0,46 gramos de cocaína y recortes de nylon con vestigios de cocaína.

En relación con la investigación por armas, los agentes encontraron cuatro municiones calibre 9 milímetros, una munición calibre .380 y dos credenciales de uso civil de armas de fuego.

Además, se secuestraron otros elementos considerados de interés para la causa, entre ellos dos cuadros con imágenes de Tony Montana, personaje de la película Scarface.

Como parte de las diligencias, cuatro personas fueron trasladadas a la sede de la PDI para cumplir con las medidas correspondientes. Luego, por disposición de la Fiscalía interviniente, quedaron detenidos Alan M., de 21 años, y Agustina Geraldine M., de 24. Las otras dos personas quedaron sujetas a las directivas de la autoridad judicial.

La investigación continúa bajo las directivas de los fiscales Diego Giro y Juliana González, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico y del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas, respectivamente.