En vivo

Amamos los Domingos

Chema y Agustina

Argentina

En vivo

Amamos los Domingos

Chema y Agustina

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este domingo 30 de agosto

Este domingo 30 de agosto, Córdoba presenta un clima agradable con temperaturas que oscilan entre 8° y 22°. La humedad es del 32% y el cielo se muestra con pocas nubes, ideal para disfrutar al aire libre.

30/08/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 30 de agosto

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 30 de agosto

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El clima en Córdoba para este domingo 30 de agosto se presenta con condiciones agradables, ideales para actividades al aire libre. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 22°. La humedad se encuentra en un 32%, lo que contribuye a un ambiente fresco y cómodo.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se muestra con pocas nubes, permitiendo una buena visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a una velocidad de 0.89 m/s desde el sur, lo que añade un leve frescor al ambiente. La presión atmosférica es de 1014 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento y humedad se mantienen favorables, sin pronósticos de lluvias, lo que permite disfrutar de un domingo soleado y agradable en la ciudad.

En el pronóstico extendido, para el lunes 31 de agosto se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 22°, con cielo nublado. El martes 1 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 24°, con cielo despejado. El miércoles 2 de septiembre, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando una máxima de 28°, bajo un cielo despejado. Para el jueves 3 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 20°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 18°, con cielo nublado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf