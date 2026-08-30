Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este domingo 30 de agosto

El clima en Córdoba para este domingo 30 de agosto se presenta con condiciones agradables, ideales para actividades al aire libre. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 22°. La humedad se encuentra en un 32%, lo que contribuye a un ambiente fresco y cómodo.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se muestra con pocas nubes, permitiendo una buena visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a una velocidad de 0.89 m/s desde el sur, lo que añade un leve frescor al ambiente. La presión atmosférica es de 1014 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento y humedad se mantienen favorables, sin pronósticos de lluvias, lo que permite disfrutar de un domingo soleado y agradable en la ciudad.

En el pronóstico extendido, para el lunes 31 de agosto se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 22°, con cielo nublado. El martes 1 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 24°, con cielo despejado. El miércoles 2 de septiembre, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando una máxima de 28°, bajo un cielo despejado. Para el jueves 3 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 20°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 18°, con cielo nublado.