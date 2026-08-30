San Lorenzo se enfrenta a Instituto en Córdoba buscando salir del fondo de la tabla

San Lorenzo se prepara para un compromiso crucial este lunes, cuando visite a Instituto de Córdoba en la séptima jornada de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo busca revertir su situación y alejarse del fondo de la tabla.

El partido está programado para las 21:15 y se llevará a cabo en el Estadio Juan Domingo Perón. La cobertura será realizada en vivo por la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de TNT Sports Premium. El árbitro asignado para este encuentro es Andrés Gariano, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR.

En un momento complicado, San Lorenzo ocupa actualmente el duodécimo lugar en la Zona A con solo siete puntos. El equipo ha enfrentado varios reveses, incluyendo una dura derrota en el clásico contra Huracán.

Una victoria es crucial para el "Ciclón", que es dirigido por Néstor "Pipo" Gorosito. Un triunfo podría acercarlo a los puestos de clasificación para los playoffs, mientras que una nueva derrota lo dejaría en una situación muy complicada.

Por su parte, Instituto ha tenido un inicio prometedor en el Torneo Clausura, ubicándose en la segunda posición de la Zona A con 12 puntos. Si logra ganar, el equipo dirigido por Diego Flores podría volver a posicionarse en lo más alto de la tabla.

Ambos equipos tienen sus expectativas puestas en este encuentro, donde Instituto también aspira a competir por un lugar en competencias internacionales el próximo año.