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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este domingo 30 de agosto

Este domingo 30 de agosto, la temperatura en CABA oscilará entre 8° y 19°. Se espera un cielo despejado y condiciones de viento leves, ideales para disfrutar al aire libre.

30/08/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, CABA presenta un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 17°. La humedad se encuentra en un 71%, lo que puede generar una ligera sensación de bochorno. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste.

El clima hoy domingo 30 de agosto

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles confortables, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se espera un leve ascenso en las temperaturas. El lunes, la mínima será de 9° y la máxima de 20°, con cielo nublado. El martes, el clima se mantendrá despejado, con mínimas de 9° y máximas de 16°. Para el miércoles, se anticipan cielos nublados, con mínimas de 11° y máximas de 18°. Finalmente, el jueves y viernes, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 13° y 9° respectivamente, y máximas de 15° y 13°.

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