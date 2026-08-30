Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este domingo 30 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 18°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 27%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este, y la presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.

El clima hoy domingo 30 de agosto

Para este domingo, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento que podría alcanzar los 5 m/s. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Mendoza es el siguiente: el lunes 31 de agosto, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 20°, con cielo despejado. El martes 1 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 21°, también con cielo despejado. El miércoles 2 de septiembre, se anticipa un aumento en la temperatura, con una mínima de 13° y una máxima de 27°, manteniendo el cielo despejado. Para el jueves 3 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 20°, con algunas nubes. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 13°, con posibilidad de lluvias ligeras.