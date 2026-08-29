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Liberaron al novio de la mujer que falleció tras caer del quinto piso de un hotel en Mendoza

Se trata del novio de la víctima que tenía 31 años. El hecho ocurrió en Mendoza e investigan la causa del fatal desenlace.

29/08/2026 | 10:11Redacción Cadena 3

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El hecho ocurrió en el Hotel Aguas del Corral Hotel & Spa.

FOTO: El hecho ocurrió en el Hotel Aguas del Corral Hotel & Spa.

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Buenos Aires, 29 agosto (NA) -- El único detenido y novio de una turista de 31 años que murió al caer desde el quinto piso de un hotel de la capital provincial, fue liberado mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del fatal desenlace.

Fuentes de la investigación informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hombre recuperó la libertad este viernes, aunque prestó declaración informativa en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal de Instrucción Oscar Mallá.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal, la principal hipótesis hasta el momento no apunta a una muerte violenta por la intervención de un hombre o de un tercero.

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles en el Hotel Aguas del Corral Hotel & Spa, ubicado en la calle Amigorena 36, en la ciudad de Mendoza, donde Tamara Daniela Schiaffini se precipitó desde la ventana de la habitación 502.

Tras el episodio, su pareja, Daniel Gazzoti, de 32 años, había sido aprehendido mientras se desarrollaban las primeras medidas para esclarecer lo sucedido.

En su declaración inicial, el hombre manifestó que ambos se encontraban descansando en la misma cama cuando escuchó ruidos y observó a la mujer sentada en la ventana. De acuerdo con su relato, intentó sujetarla, pero no logró evitar la caída.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el hotel?
Una mujer de 31 años falleció al caer del quinto piso de un hotel en Mendoza.

¿Quién era el detenido?
El detenido era el novio de la víctima, de 32 años.

¿Qué dijo el novio?
El novio declaró que ambos estaban en la cama cuando la mujer se acercó a la ventana.

¿Cuál es la hipótesis principal?
La principal hipótesis no indica muerte violenta por intervención de terceros.

¿Dónde sucedió el hecho?
El incidente ocurrió en el Hotel Aguas del Corral Hotel & Spa en Mendoza.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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