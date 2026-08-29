Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este sábado 29 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra con un clear sky, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 50%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy sábado 29 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Las condiciones del viento son suaves, con una velocidad de 1 m/s, lo que contribuye a un ambiente agradable. La humedad se mantendrá en torno al 50%, y no se esperan lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 30 de agosto, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 16°, con cielo despejado. El lunes 31 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 16°, con nubes cubriendo el cielo. El martes 1 de septiembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 15°, con nubes dispersas. Para el miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el jueves 3 de septiembre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 16°, con posibilidad de lluvias ligeras.