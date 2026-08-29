Emiliano Díaz expresa su deseo de regresar a River junto a Ramón tras la salida de Coudet

Buenos Aires, 29 Agosto (NA) -- Emiliano Díaz confirmó que le gustaría regresar a River junto a su padre, Ramón Díaz, luego de la salida de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador del equipo. El actual ayudante de campo del riojano habló este sábado sobre la situación del club y también manifestó su tristeza por el final del ciclo del ex DT, quien presentó su renuncia el jueves después de 27 partidos.

"Primero, triste por lo del Chacho porque es un amigo y me pone muy triste", señaló Emiliano Díaz en diálogo con ESPN. "A veces el fútbol tiene esas injusticias, que a veces hay lugares y momentos que no son para vos y no se le dio al Chacho", agregó sobre quien también fue compañero suyo durante su etapa como futbolista.

Coudet dejó su cargo después de la eliminación frente a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana y cerró un ciclo de 27 encuentros, con 13 victorias, seis empates y ocho derrotas. Leonardo Ponzio quedó de manera interina al frente del plantel mientras la dirigencia analiza cómo continuará la conducción técnica.

En ese contexto, Emiliano fue consultado directamente sobre la posibilidad de regresar al club junto a Ramón y no ocultó su interés. "¿Cómo no me va a gustar? Es la Casa Blanca, a cualquier entrenador le gustaría", respondió.

Ramón Díaz se encuentra actualmente sin club y su nombre volvió a aparecer entre los hinchas después de la salida de Coudet. El riojano es el segundo entrenador con más títulos en la historia de River, detrás de Marcelo Gallardo, y conquistó nueve campeonatos como director técnico de la institución.

El ex delantero tuvo tres etapas como entrenador del Millonario y su último ciclo terminó en 2014, después de conquistar el Torneo Final y la Copa Campeonato de ese año. Emiliano trabaja desde hace más de una década como su principal ayudante de campo y formó parte de los cuerpos técnicos que encabezó su padre en distintos clubes y selecciones.

Las declaraciones se produjeron además el día del cumpleaños de Ramón Díaz, quien recibió un saludo mediante las cuentas oficiales de River. El club lo definió como "símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia", mientras numerosos hinchas utilizaron la publicación para pedir nuevamente su regreso como entrenador.

Por el momento, Ramón Díaz no fue anunciado como candidato oficial ni existe una negociación confirmada con la dirigencia, pero Emiliano dejó expresada públicamente la predisposición del cuerpo técnico para regresar a Núñez ante una eventual propuesta.