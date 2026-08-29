Talleres recibe a Central Córdoba y está obligado a ganar para salir del fondo de la Zona A

Talleres juega un partido determinante este sábado desde las 21:30 cuando reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Mario Alberto Kempes por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El conjunto cordobés saldrá a su cancha golpeado por la necesidad urgente de sumar de a tres para tomar aire en el certamen.

El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y el soporte de Bryan Ferreyra en el VAR. Ambos equipos disputan un cruce directo en la parte baja de la tabla, donde ganar resulta indispensable para mantener vivas las aspiraciones de pelear la clasificación.

El Matador atraviesa un presente complejo en lo deportivo. Se ubica en el último escalón del grupo con apenas cuatro unidades cosechadas en seis presentaciones, escenario que dejó al entrenador Jorge Sampaoli bajo la lupa tras registrar cuatro derrotas al mando del equipo en este torneo.

En su última actuación, la "T" igualó 2-2 en condición de local ante Rosario Central. Aquel partido, donde empezó arriba pero no pudo sostener la ventaja, dejó un clima tenso y la obligación de dar una respuesta inmediata ante su gente.

Por su parte, Central Córdoba llega a la capital cordobesa en plena etapa de ajuste táctico bajo la conducción de Sebastián Domínguez. El conjunto santiagueño viene de caer ante Tigre en Victoria.

Para este compromiso, Sampaoli perfila una alineación con Ezequiel Unsain en el arco; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Gabriel Báez en la defensa; Timoteo Chamorro, Matías Galarza, Franco Cristaldo y Valentín Depietri en la mitad de la cancha; y Rick Lima Morais junto a Agustín Álvarez Martínez en la delantera.

En tanto, el DT del "Ferroviario" optó por mantener la incertidumbre y recién confirmará los once titulares horas antes del inicio del espectáculo en el coloso del Chateau Carreras.

Con la presión de su público y la tabla apretando, Talleres buscará revertir su imagen y conseguir un triunfo balsámico que disipe las dudas en la recta decisiva de la fase regular.

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