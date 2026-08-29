Paredes cuestionó la sanción de FIFA y apuntó contra el castigo a Gavi
El mediocampista de Boca calificó como "exagerada" la suspensión de diez partidos que recibió tras la final del Mundial. También remarcó que el español fue sancionado solamente con una fecha pese al golpe que le dio durante los incidentes.
29/08/2026 | 11:01Redacción Cadena 3
FOTO: Leandro Paredes cuestiona su sanción de FIFA
Leandro Paredes cuestionó la sanción de diez partidos que le impuso la FIFA por los incidentes posteriores a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y comparó su castigo con el que recibió Gavi. El mediocampista habló luego del triunfo de Boca por 1-0 ante Lanús, por la séptima fecha del Torneo Clausura.
"La sanción parece exagerada. Lo raro es que a Gavi le dieron una y es el que me da la piña en el pecho", sostuvo Paredes al ser consultado sobre la resolución de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.
El futbolista de Boca recibió diez partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares por los hechos ocurridos después de la derrota 1-0 de Argentina ante España en la final disputada el 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. Gavi, por su parte, fue castigado con un encuentro de suspensión y una multa de 30.000 dólares.
Paredes aseguró además que espera que la Asociación del Fútbol Argentino pueda conseguir una reducción de la pena mediante la apelación. “Ahora queda apelar, ver si podemos reducir la sanción y nada más”, manifestó el campeón del mundo.
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La AFA confirmó que el organismo aceptó su pedido, aunque anticipó que apelará los castigos y no descartó recurrir al TAS.
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"Yo creo que se puede reducir porque es excesiva", agregó el mediocampista. La AFA se encuentra a la espera de los fundamentos completos de las resoluciones para presentar los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de FIFA y mantiene al Tribunal Arbitral del Deporte como eventual última instancia.
La FIFA también sancionó a Nahuel Molina con siete partidos y una multa de 90.000 dólares, mientras que Thiago Almada recibió una fecha y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, tres encuentros. Las sanciones surgieron de la investigación abierta por los enfrentamientos entre futbolistas y miembros de ambos seleccionados tras la definición del Mundial.
La AFA consiguió esta semana que FIFA aprobara su pedido para que las suspensiones puedan cumplirse tanto en partidos oficiales como en amistosos internacionales de clase A, según cuál se dispute primero. La medida permite que Paredes, Molina y el resto de los sancionados comiencen a descontar fechas durante los próximos compromisos amistosos de la Selección argentina.
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Marcelo Bee Sellares, abogado especializado en Derecho Deportivo, dijo a Cadena 3 que no disputarían la Finalissima ante España, pero podrían llegar habilitados a la Copa América 2028.
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Lectura rápida
¿Qué sanción recibió Leandro Paredes? Recibió diez partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares.
¿Quién comparó su sanción con la de Gavi? Leandro Paredes cuestionó la sanción impuesta por la FIFA.
¿Cuándo ocurrió el incidente? Los hechos sucedieron después de la final del Mundial el 19 de julio.
¿Qué espera Paredes de la AFA? Espera que la AFA pueda reducir su sanción mediante una apelación.
¿Qué otras sanciones impuso la FIFA? Sancionó a Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala con diferentes penas.