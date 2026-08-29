Intento de femicidio en Rosario: atacó a su pareja mientras dormía y la hirió en el cuello

Una mujer de 27 años resultó herida de arma blanca durante la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en Batlle y Ordóñez al 1800, en Rosario. Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 3 y fue denunciado a través de la Central 911.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima con una herida cortante en el cuello. La mujer manifestó que mientras dormía habría sido atacada con un cuchillo por su pareja y que logró quitarle el arma para evitar que continuara la agresión. Personal del SIES la confirmación y confirmó que se encontraba estable y fuera de peligro, por lo que fue trasladada al Hospital Italiano.

El hombre, de 36 años, fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia. Además, la Policía secuestró un cuchillo que habría sido utilizado durante el ataque. Las tareas correspondientes fueron realizadas por personal especializado y el procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 21ª.