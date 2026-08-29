Intento de femicidio en Rosario: atacó a su pareja mientras dormía y la hirió en el cuello
Una joven de 27 años fue trasladada al Hospital Italiano tras sufrir una lesión durante la madrugada en una vivienda de Batlle y Ordóñez al 1800. Su pareja, de 36 años, quedó a disposición de la Justicia.
29/08/2026 | 11:16Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El ingreso al Hospital Italiano de Rosario.
Una mujer de 27 años resultó herida de arma blanca durante la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en Batlle y Ordóñez al 1800, en Rosario. Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 3 y fue denunciado a través de la Central 911.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima con una herida cortante en el cuello. La mujer manifestó que mientras dormía habría sido atacada con un cuchillo por su pareja y que logró quitarle el arma para evitar que continuara la agresión. Personal del SIES la confirmación y confirmó que se encontraba estable y fuera de peligro, por lo que fue trasladada al Hospital Italiano.
El hombre, de 36 años, fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia. Además, la Policía secuestró un cuchillo que habría sido utilizado durante el ataque. Las tareas correspondientes fueron realizadas por personal especializado y el procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 21ª.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una mujer de 27 años fue herida de arma blanca en Rosario.
¿Quién fue la víctima? La víctima es una mujer de 27 años, atacada por su pareja.
¿Cuándo sucedió el hecho? El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, alrededor de las 3.
¿Dónde tuvo lugar el ataque? El ataque tuvo lugar en Batlle y Ordóñez al 1800, en Rosario.
¿Cómo fue la agresión? La mujer fue atacada con un cuchillo mientras dormía, pero logró desarmar a su pareja.