Abusos y grooming en el norte de Córdoba: el mapa de una causa que ya tiene 16 detenidos

FOTO: Los allanamientos realizados en Villa de María, el pasado 31 de julio. (Foto: archivo/Policía)

La investigación por presuntos abusos sexuales y grooming en Villa de María del Río Seco ya tiene 16 detenidos y comenzó a extenderse hacia otras localidades del norte de Córdoba y de Santiago del Estero.

La última detención se produjo durante la noche. Se trata de un joven de 18 años, trabajador rural de Villa de María del Río Seco, acusado de haber abusado sexualmente de una de las adolescentes.

Ocho de los imputados están acusados de abuso sexual con acceso carnal y grooming. Los otros ocho responden, hasta el momento, por haber contactado a las víctimas mediante redes sociales para solicitarles fotografías y videos de contenido sexual, aunque no habrían mantenido encuentros presenciales con ellas.

La causa, a cargo de la fiscal de Deán Funes, Analía Cépede, tiene identificadas a cuatro adolescentes damnificadas. Algunas tenían 13 y 14 años cuando habrían comenzado los hechos. Otra tiene actualmente 16, pero la Fiscalía estima que los episodios que la afectaron se iniciaron al menos un año y medio atrás.

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• Una investigación que se expande por el norte

El caso comenzó el 1° de julio, cuando la madre de una adolescente de 13 años denunció que no podía encontrarla. Mediante la geolocalización de su teléfono celular, los investigadores determinaron que se encontraba en Sumampa, Santiago del Estero, a unos 80 kilómetros de su domicilio.

A partir de esa denuncia, la Fiscalía avanzó con diferentes medidas y descubrió que la trama no se limitaba a Villa de María del Río Seco. También se realizaron allanamientos en el hospital de San José de la Dormida y fue detenido un policía oriundo de Sebastián El Cano.

De esta manera, el expediente ya conecta al menos cuatro puntos geográficos: Villa de María del Río Seco, Sumampa, San José de la Dormida y Sebastián El Cano.

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• Agravaron la acusación contra Villarreal

Otra de las novedades de la causa fue el agravamiento de la imputación contra José Aníbal Ricardo Villarreal, quien ahora está acusado de abuso sexual reiterado.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Villarreal habría abusado de tres de las cuatro adolescentes en más de una oportunidad. Los hechos habrían ocurrido en una construcción precaria ubicada dentro de un campo perteneciente al legislador Ramón "Cañito" Flores, actualmente de licencia.

Villarreal era señalado como colaborador directo de Flores. Hasta su detención se desempeñaba como asesor de la Legislatura de Córdoba y, al mismo tiempo, realizaba tareas en propiedades rurales del legislador.

La acumulación de los hechos investigados podría derivar, en caso de una condena, en una pena superior a los 15 años de prisión.

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Los investigadores sostienen que las adolescentes se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad y que los acusados se habrían aprovechado de esa condición. En algunos casos, los encuentros presuntamente eran promovidos mediante pequeñas sumas de dinero, regalos o paseos a caballo.

En otro de los episodios, una de las jóvenes declaró que le dieron bebidas alcohólicas y que luego fue sometida sexualmente por la fuerza. Esa circunstancia también llevó a agravar la acusación contra uno de los investigados.

La Fiscalía considera que las edades de las víctimas, la manipulación atribuida a los adultos y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban impiden hablar de un consentimiento válido. La pesquisa continúa abierta y no se descarta que aparezcan nuevas víctimas o más personas involucradas.

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Informe de Juan Federico.