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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este sábado 29 de agosto

Este sábado 29 de agosto, Salta presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 9° y 21°. Se prevé cielo parcialmente nublado y condiciones estables durante el día.

29/08/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 29 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de scattered clouds, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 63%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el este-noreste, y la presión atmosférica se encuentra en 1010 hPa.

El clima hoy sábado 29 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, con un cielo que se mantendrá parcialmente nublado a lo largo del día. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un sábado agradable en Salta.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 30 de agosto, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 31 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 24°, con posibilidad de light rain. El martes 1 de septiembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 22°, con pocas nubes. El miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 23°, con cielo despejado. Finalmente, el jueves 3 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 29°, con cielo claro.

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