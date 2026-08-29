El Invencible Santa Fe ya está en marcha y será sede del handball en los Suramericanos

La provincia de Santa Fe sumó este sábado un nuevo escenario deportivo con la inauguración del Invencible Santa Fe, un estadio multipropósito ubicado en el predio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en el sur de la capital provincial. El recinto será sede de las competencias de handball de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y tuvo su primera actividad con una jornada de la Copa Santa Fe.

La inauguración contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, autoridades provinciales y municipales, deportistas y representantes de instituciones deportivas. Durante el acto, Pullaro destacó la continuidad del proyecto entre distintas gestiones y señaló que la obra comenzó en mayo de 2025. También sostuvo que la infraestructura forma parte de una política vinculada al desarrollo deportivo de la provincia, aunque el foco de la jornada estuvo puesto en la puesta en funcionamiento del nuevo escenario.

FOTO: Pullaro inauguró el Invencible Santa Fe en la capital provincial

El Invencible Santa Fe cuenta con más de 3.400 localidades entre tribunas y palcos, espacios para prensa y transmisión, sectores diferenciados para deportistas y público, una sala de conferencias y áreas destinadas a espectadores con movilidad reducida. El estadio se integra además a un polo deportivo que incluye la renovada pista de atletismo del CARD, las canchas de hockey de la Asociación Santafesina y espacios vinculados al rugby y la formación deportiva. La obra también estuvo acompañada por la transformación de la calle Raúl Tacca, donde se construyó un bulevar con ciclovía, veredas y doble sentido de circulación.

La construcción involucró a empresas y trabajadores de diferentes localidades santafesinas. Entre ellas participó Grupo Idea, de Reconquista, que estuvo a cargo de la fabricación y el montaje de las carpinterías del estadio. Su representante, Pablo Nicola, destacó que parte de los trabajos fueron realizados por hombres y mujeres del norte provincial. Tras el acto inaugural, el recinto tuvo su primera prueba deportiva con un partido de handball correspondiente a la Copa Santa Fe.

De cara a los Juegos Suramericanos, el estadio recibirá toda la competencia de handball. La rama femenina se disputará del 16 al 20 de septiembre, mientras que la masculina tendrá actividad del 22 al 26. El certamen continental se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.