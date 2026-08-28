Alejandro Stoessel le tiró una piedra a periodistas en San Isidro y tuvo que intervenir la Policía

Alejandro Stoessel, padre de la cantante Tini Stoessel, protagonizó un tenso episodio con trabajadores de prensa que realizaban una guardia periodística frente a la vivienda familiar en San Isidro.

El productor salió al balcón de la propiedad, increpó a los periodistas que se encontraban en el lugar y, según el relato de la cronista que cubría la situación, arrojó una piedra desde el sector del quincho. El proyectil cayó cerca de los vehículos estacionados y no provocó heridos.

El episodio ocurrió en medio del hermetismo que rodea a la familia Stoessel y de las versiones sobre una presunta interna familiar vinculada con la situación patrimonial de la artista.

Intervino la Policía tras un llamado de vecinos

La situación fue registrada durante una cobertura en vivo del programa “DDM”, de América TV, cuyo móvil se encontraba estacionado en la vía pública frente a la vivienda para intentar obtener declaraciones del productor.

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De acuerdo con el testimonio de la periodista presente en el lugar, Stoessel comenzó a gritar y exigió que los equipos de televisión se retiraran. Luego se produjo el lanzamiento del proyectil.

Poco después llegaron dos patrulleros a la cuadra, luego de que vecinos realizaran un llamado por la presencia de las cámaras.

Los efectivos dialogaron con los trabajadores de prensa y constataron que se encontraban realizando su tarea de manera pacífica en la vía pública. Tras esa intervención, los periodistas pudieron continuar con la cobertura, con la recomendación de respetar la privacidad y evitar enfocar directamente las fachadas de las viviendas cercanas.

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El contexto familiar de Tini Stoessel

El episodio se produjo mientras continúan las versiones sobre una situación conflictiva dentro del entorno familiar de Tini Stoessel.

La controversia también está relacionada con una auditoría económica que, según trascendió, involucra el patrimonio de la cantante. Hasta el momento, la familia mantiene un fuerte hermetismo respecto de las versiones que circulan.

En ese contexto, también cobró relevancia la ausencia de un comunicado oficial que permita aclarar públicamente la situación.

El delicado estado de salud de Alejandro Stoessel

El productor atraviesa además un delicado momento de salud. El pasado 19 de agosto recibió el alta luego de permanecer internado en el Sanatorio de la Trinidad.

Según la información difundida, actualmente se moviliza en una camioneta conducida por su hijo Francisco para asistir a sus controles médicos.

Mientras tanto, Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, se encuentra en Miami. Su permanencia fuera del país y la falta de declaraciones oficiales alimentaron las especulaciones sobre la situación familiar.

En medio de este escenario, el episodio protagonizado por Alejandro Stoessel frente a los medios volvió a poner el foco sobre el entorno de la cantante, mientras continúan las versiones sobre la relación entre sus integrantes.