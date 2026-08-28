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Buscan a un joven de 18 años que desapareció tras ir a ver el eclipse en Buenos Aires

Franco Alderete Tchobanian fue visto por última vez durante la madrugada. Su familia encontró dos cartas y un mensaje de despedida en sus redes sociales.

28/08/2026 | 17:49Redacción Cadena 3

Perspectiva Buenos Aires

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Franco Alderete Tchobanian fue visto por última vez durante la madrugada.

FOTO: Franco Alderete Tchobanian fue visto por última vez durante la madrugada.

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Familiares y amigos buscan intensamente a Franco Krikor Alderete Tchobanian, un joven de 18 años que desapareció durante la madrugada de este viernes en la ciudad de Buenos Aires.

Según contó Carlos, su padre del corazón, Franco había salido a cenar con un amigo y después ambos fueron hasta el puente peatonal ubicado frente a la Facultad de Derecho para observar el eclipse.

Luego, el joven acompañó a su amigo hasta la parada de colectivo situada frente al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Desde allí debía regresar a su casa, ubicada en la zona de Santa Fe y Paraná, pero nunca llegó.

El último contacto con su familia

La familia mantuvo comunicación con Franco hasta aproximadamente la 1:20 de la madrugada.

“Nosotros estuvimos mandándonos mensajes hasta la 1:20 de la mañana y después no tenemos más información. El teléfono está apagado”, contó Carlos.

Sus familiares se fueron a dormir pensando que el joven regresaría a su casa. Sin embargo, durante la mañana recibieron una noticia que encendió todas las alarmas.

Una amiga de Franco vio una publicación que había realizado en sus redes sociales y que interpretó como un mensaje de despedida. A partir de ese momento comenzó la búsqueda.

Al revisar la habitación del joven, sus familiares encontraron además dos cartas debajo de la almohada.

Cómo estaba vestido

Al momento de desaparecer, Franco llevaba una mochila y su documento nacional de identidad.

Según la información aportada por su familia, vestía un pantalón de vestir negro y un suéter negro.

La familia radicó la denuncia por la desaparición en la Comisaría Vecinal 2-B, ubicada en la esquina de Charcas y Tomás M. de Anchorena, en la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación busca establecer qué ocurrió después de que el joven se separó de su amigo y cuál fue su recorrido hasta el momento en que dejó de responder los mensajes.

Cómo ayudar en la búsqueda de Franco

La familia solicitó la colaboración de quienes puedan aportar información que permita determinar dónde se encuentra Franco Alderete Tchobanian.

Ante cualquier dato sobre su paradero, se puede comunicar al 11-6535-8656.

Mientras continúa la búsqueda, familiares y amigos aguardan información que permita encontrar al joven de 18 años y esclarecer qué ocurrió durante las últimas horas en las que fue visto.

Lectura rápida

¿Quién es la persona desaparecida? Franco Krikor Alderete Tchobanian, un joven de 18 años.

¿Cuándo desapareció? Durante la madrugada de este viernes.

¿Dónde desapareció? En la ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo se produjo la desaparición? Franco se separó de un amigo después de observar un eclipse y no regresó a su casa.

¿Por qué se inició la búsqueda? Una amiga interpretó una publicación de Franco en redes sociales como un mensaje de despedida.

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