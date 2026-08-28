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Agresión en el Centro de Contraventores Norte: un interno denunció abuso policial en Salta

La fiscalía de Derechos Humanos inició una investigación tras corroborar las lesiones del detenido.

28/08/2026 | 18:40Redacción Cadena 3

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Agresión en el Centro de Contraventores Norte: un interno denunció abuso policial en Salta

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Buenos Aires, 28 de agosto (NA) -- Un hombre denunció haber sido agredido por personal policial mientras se encontraba alojado en el Centro de Contraventores Norte, en esta ciudad, lo que derivó en una investigación por parte de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos de esta provincia.

La fiscal Claudia Geria investiga la denuncia, presentada por un hombre de 31 años, quien fue detenido la semana pasada y trasladado inicialmente a una dependencia policial, donde permaneció alojado sin inconvenientes. Posteriormente fue derivado al Centro de Contraventores.

El denunciante manifestó que, una vez en esa dependencia, habría mantenido un altercado con personal policial y que, en ese contexto, varios efectivos lo habrían reducido y agredido físicamente. También denunció una situación de índole sexual atribuida a uno de los policías.

A partir de la denuncia, la fiscalía dispuso distintas medidas para determinar las circunstancias de lo sucedido: el hombre fue examinado por un profesional médico, quien constató lesiones en distintas partes del cuerpo, todas con un tiempo estimado de curación o incapacidad inferior a un mes, aunque sin riesgo de vida, según supo la agencia Noticias Argentinas.

En el marco de la investigación, la fiscal Geria solicitó el allanamiento del Centro de Contraventores Norte, medida que fue autorizada por la jueza Silvia García Tabera y ejecutada por personal de la Unidad Especial de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

La medida tuvo como objetivo localizar y secuestrar elementos mencionados por el denunciante, obtener registros de las cámaras de seguridad correspondientes al período investigado y resguardar documentación vinculada con su ingreso y permanencia en la dependencia.

Durante el procedimiento se secuestró documentación de interés para la causa. La investigación continúa con el cumplimiento y análisis de las medidas dispuestas para establecer las circunstancias en que se produjeron las lesiones denunciadas y determinar eventuales responsabilidades.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el Centro de Contraventores Norte?
Un hombre denunció haber sido agredido físicamente por personal policial mientras estaba alojado allí.

¿Quién investiga el caso?
La fiscal Claudia Geria está a cargo de la investigación sobre las denuncias de agresiones.

¿Cuándo ocurrió el incidente?
El denunciante fue detenido la semana pasada y posteriormente trasladado al centro donde ocurrieron los hechos.

¿Qué medidas se tomaron tras la denuncia?
Se realizaron exámenes médicos y se solicitó un allanamiento del centro para obtener pruebas.

¿Cuál fue el resultado del examen médico?
El médico constató lesiones en varias partes del cuerpo, con un tiempo de curación estimado en menos de un mes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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