Alertan sobre pastillas de éxtasis con forma de Trump que podrían ser mortales

FOTO: Emiten "alerta roja" por pastillas de éxtasis con forma de Trump que podrían ser letales

LA HAYA, Países Bajos — Un importante instituto especializado en adicciones y salud mental en los Países Bajos, conocido como Instituto Trimbos, lanzó una advertencia el pasado viernes sobre unas pastillas de éxtasis que podrían ser letales, las cuales tienen la forma de la cabeza del ex presidente estadounidense, Donald Trump.

El Instituto Trimbos informó que estas pastillas han sido detectadas recientemente en varios centros que analizan drogas para que los usuarios puedan verificar su contenido antes de consumirlas. La institución hizo un llamado urgente: "Por ningún motivo usen estas pastillas".

Las pastillas presentan la imagen de la cabeza de Trump en un lado, mientras que en el reverso se encuentran las siglas "NL" y la palabra "Trump", dispuestas a ambos lados de una línea vertical. En la serie se observan dos versiones: una de color verde y otra amarilla.

Mediante una "Alerta Roja" publicada en su sitio web y en redes sociales, el instituto advirtió que estas pastillas contienen una alta concentración de una sustancia química conocida como PMMA, o para-metoximetanfetamina, que es similar al MDMA, el componente activo del éxtasis.

El PMMA actúa de manera más lenta que el MDMA, lo que puede inducir a los usuarios a consumir más pastillas al pensar que la primera no tuvo efecto, lo que incrementa el riesgo de sobredosis, enfatizó el instituto. Además, se alertó que el consumo de estas pastillas podría causar un aumento de temperatura corporal excesivo, con consecuencias que podrían ser fatales.

La portavoz del instituto, Anniek Groothuis, mencionó que hasta el momento no han recibido reportes de enfermedades graves ni de muertes relacionadas con el consumo de estas pastillas. "No tenemos conocimiento de ninguna víctima en la que se haya encontrado PMMA en la sangre", afirmó Groothuis.

A pesar de que producir, vender y consumir éxtasis es ilegal en los Países Bajos, su uso sigue siendo muy común, especialmente en clubes y festivales de música. Un informe gubernamental del 2024 reveló que aproximadamente 550.000 personas habían consumido la droga en un año.

No es la primera vez que se reportan pastillas de éxtasis con la forma de la cabeza de Trump. En 2017, las autoridades alemanas incautaron miles de tabletas naranjas con la misma forma.